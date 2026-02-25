資產價格居高不下 小摩憂金融危機重演

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
摩根大通執行長戴蒙23日警告，當前銀行業競爭激烈、資產價格居高不下，讓他聯想到2008年金融危機前的景象。他表示，儘管部分經濟學家看好川普政府的減稅與鬆綁政策有助成長，但當市場對高估值與高成交量過於安心時，他反而「焦慮感很高」。

戴蒙在年度投資人更新會上指出，如今氛圍與2005至2007年驚人相似，「大家都在賺大錢，大量運用槓桿，不知節制」。他批評一些同業，為了增加淨利息收入（NII）「做出愚蠢的事」，冒險進行高風險放貸。

這位小摩掌門人警告，經濟與信貸循環終將反轉，借款人違約潮衝擊貸款機構只是時間問題，「我不知道什麼事件會觸發，但一定會來」。他直言，資產價格愈高，風險愈大，「我並不因為資產價格高而感到安慰，事實上我認為那增加了風險」。

戴蒙表示，每次信用循環都有意外，差別在於哪個產業首當其衝，「你不會預料到2008、2009年是公用事業與電信公司出問題，這一次，因為AI，可能是軟體業。」

他同時注意到近期私人信貸市場的動盪，認為問題可能不會僅限於該領域，而是可能更廣泛地蔓延。

至於接班議題，坐鎮小摩20年的戴蒙給出的答案與近期表態一致：他打算再擔任執行長「幾年」。

貸款 摩根大通

