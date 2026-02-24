我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

現代汽車擬砸867億美元拚AI 要當全球機器人領導者

編譯易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現代汽車承諾，2030年前將投資南韓125.2兆韓元，目標是成為機器人和實體AI領域的全球領導者。（路透資料照片）
現代汽車承諾，2030年前將投資南韓125.2兆韓元，目標是成為機器人和實體AI領域的全球領導者。（路透資料照片）

南韓現代汽車承諾，2030年前將投資南韓125.2兆韓元（867億美元），為該集團歷來規模最大國內投資計畫，目標是成為機器人和實體AI領域的全球領導者。

該集團22日表示，這項計畫的71.1%資金（89兆韓元），將用於未來成長產業和研發。這些產業包括機器人、人工智慧（AI）、電動車、氫能車和軟體定義車輛（SDV），也是該集團所認定更廣泛機器人生態系的核心支柱。

這項計畫將涵蓋現代旗下所有製造業務，包括汽車事業現代和起亞汽車、鋼鐵事業現代鋼鐵、零件供應商現代摩比斯（Hyundai Mobis）、物流事業現代格羅維斯（Hyundai Glovis），以及國防和鐵路事業現代樂鐵（Hyundai Rotem）。

現代主管表示，將運用各業務產生的大量營運數據，加速工業用和人形機器人的研發及部署。透過在汽車、鋼鐵、物流和國防業務中部署機器人，希望創造出一個反饋循環，使製造數據能不斷改善硬體和AI模型。現代表示，機器人領域的競爭優勢並非只取決於硬體性能，也取決於實際應用。這項計畫將不僅止於組裝機器人。現代的目標是建立出一個涵蓋產品訂閱、代工生產、專門培訓設施和AI數據學習基礎設施的端到端價值鏈。

做為此計畫的一部分，現代計畫在美國喬治亞州薩凡納附近，建立一座機器人專門培訓中心，該市也是現代美國電動車工廠Metaplant的所在地。同時，現代也考慮在南韓西南沿岸地區興建多座AI資料中心。該區擁有豐富太陽能和風電資源，有助確保大規模資料處理所需的再生電力。現代的目標是在2028年前實現年產3萬台機器人的量產能力，以求在這個新興但競爭日益激烈的市場中，搶得先機。

現代表示，包括低出生率和快速老化在內的人口壓力，可能導致南韓2034年的勞動力缺口達到122萬人，這將支撐對自動化的需求。該集團相信，憑藉著密集的供應商網路和先進的寬頻和雲端基礎建設，南韓將會成為全球機器人發展的中心。

世報陪您半世紀

南韓 AI Hyundai

上一則

DeepSeek突破晶片禁令？美官員：偷用Nvidia最先進Blackwell訓練模型

下一則

科技年貨效應 華強北春節全域營收年增35%

延伸閱讀

美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引

美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引
荷蘭史上最年輕兼首位同性戀總理將就職 新政府親歐挺國防

荷蘭史上最年輕兼首位同性戀總理將就職 新政府親歐挺國防
南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」
川普關稅違法 南韓國務副總理：美韓貿易協議仍有效

川普關稅違法 南韓國務副總理：美韓貿易協議仍有效

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課