美重設關稅助攻 泰達電成為首家市值破1,000億美元的泰國上市企業

美國最高法院推翻對等關稅成了台達電的大利多。（路透）

受到美國最高法院推翻對等關稅 激勵，泰國 市值最大的泰達電（Delta Electronics Thailand）周一股價大漲，市值突破 1,000 億美元，成為泰國首家達成此里程碑的企業。

泰達電（台達電旗下、在泰國掛牌）是輝達（NVIDIA）散熱設備供應商，約有三分之一的營收來自美國。泰達電周一股價一度大漲 10%，今年來漲幅拉大至 49% 以上。

泰國財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）周一指出，川普政府將關稅統一重設為15%，為泰國貨品創造了「更公平的競爭環境」，將強化泰國做為製造與投資中心的吸引力。

他指出，先前部分泰國貨品面臨高達19%的關稅，而新加坡 和英國等競爭對手僅需支付10%。現在統一為15%的稅率縮小了兩者的差距，進而提升了泰國的相對競爭力。

Globlex 證券分析師蘇瓦特（Suwat Sinsadok）說：「在穩健的成長策略與具競爭力的 AI 產品支撐下，泰達電的獲利能見度極高。」他預測，泰達電到 2027 年淨利可能再成長 25%，達到 10 億美元。

泰達電也成為東南亞市值第二大的企業，僅次於去年跨過 1,000 億美元門檻的星展集團（DBS Group）。儘管如此，在彭博追蹤的 22 位分析師中，已有一半對該公司給予「中立」評等，目前價位比分析師12 個月平均目標價高出 20% 以上。