ECB擴大歐元附買回機制 提供常態性、最高500億歐元流動性支援

ECB宣布擴大歐元附買回機制計畫，將適用範圍由少數國家擴大至多數國家央行。（路透）

歐洲央行 （ECB）宣布擴大歐元附買回機制（Repo Lines）計畫 ，將適用範圍由少數國家擴大至多數國家央行，提供常態性、最高500億歐元的流動性支援，為在金融動盪期間提供一道資金「安全網」，防止歐元計價證券遭強行拋售，並藉以提升歐元的國際地位。

ECB說，這項新機制從今年第3季開始實施，將對全球所有央行開放，但不包括因洗錢、恐怖主義融資或國際制裁等聲譽問題而被排除在外的央行。

ECB說：「這個架構將使歐元區以外地區的央行能迅速因應歐元流動性短缺的風險，調整的目的是要使該機制更靈活、地理覆蓋範圍更廣，對全球歐元證券持有者更具意義。」

ECB總裁拉加德表示，「隨著產業政策愈趨積極、地緣政治緊張升溫，以及供應鏈中斷，金融市場面臨壓力的情況將愈來愈常見」，「ECB須為更動盪的環境做好準備」，「我們必須避免市場壓力引發歐元證券在全球融資市場的拋售潮」。

此外，由於美國總統川普的經濟政策難以預測，投資人正在重新評估美元的地位，拉加德認為現在是歐元攫取市占的良機。

ECB推出這項取得歐元的保障機制，理當會增加對歐元計價資產的需求，並鼓勵歐元區以外的銀行購買歐元區資產。

拉加德表示，這項機制也會強化歐元的地位，當全球央行有「最後貸款 人」（a lender of last resort）這條防線，將增強人們對歐元投資、借貸和交易的信心。」

ECB這項附買回機制是市場承壓時期的重要融資來源，允許借款人以高品質抵押品做為擔保，向ECB借入歐元，並在到期時連本帶利償還。ECB在新冠疫情 期間設立的這項融資機制，目前僅開放給羅馬尼亞、匈牙利、阿爾巴尼亞等東歐八個國家央行使用。