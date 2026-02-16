我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

印度AI峰會聚焦晶片治理 規畫全新「數據城」

編譯陳律安／綜合報導
「印度AI影響力峰會」16日-20日登場，為首次由全球南方國家主辦全球AI峰會。（歐新社）
「印度AI影響力峰會」16日-20日登場，為首次由全球南方國家主辦全球AI峰會。（歐新社）

印度16日起人工智慧（AI）峰會，官員在峰會揭幕前先擘畫AI與先進晶片雄心，包括可能以全新的晶片製造獎勵措施，從現有的成熟製程轉型到兩奈米先進晶片製程，並規畫興建龐大的全新「數據城」，還要設立國家級的AI機構，推行AI治理。

「印度AI影響力峰會」16日-20日登場，為首次由全球南方（Global South）國家主辦全球AI峰會。儘管Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳因「無法預見的情況」而臨時缺席，現場依然冠蓋雲集，法國總統馬克宏與巴西總統魯拉等20多國領袖都將出席，美印策略聯盟論壇（USIPF）與美印商業理事會（USIBC）等美國代表團也將與會，來自超過100家企業的120多位資深主管都將共襄盛舉。

印度科技部長衛士納表示，希望未來幾年能生產先進半導體，目標是從目前的28奈米轉型到兩奈米晶片。新德里當局近期可能宣布全新晶片製造倡議，包括提供聚焦於晶片設計的新資金，涉及至少50家深度科技公司。印度預料將有三座晶片設施於今年開始商業化生產。

印度南方邦（Andhra Pradesh）資訊科技部長洛克希也表示，印度當局正規畫在該邦的港口城市維薩卡帕南（Visakhapatnam）規畫興建龐大的「數據城」，以加速追趕與美國及中國大陸在AI領域的差距。

他說，南方邦已簽署總額達1,750億美元、涵蓋760個專案的投資協議，包括Google將砸下150億美元，建設旗下在美國境外最大的AI基礎設施。印度信實工業、加拿大資產管理巨頭Brookfield與美國資料中心供應商Digital Realty成立的合資事業，也將在維薩卡帕南投資110億美元，興建AI資料中心。

印度15日也發布「印度AI治理指南」聲明，表示將以創新為優先、限制為輔推行治理，並建議設立新的國家級AI機構，包括AI治理團隊、科技與政策專家委員會，以及AI安全研究所。聲明指出，2024年3月創立的「印度AI使命」已備妥超過3.8萬組繪圖處理器（GPU），創建能以可負擔費率開放給新創公司和學術機構採用的共同運算設施。

負責籌辦本周峰會的印度AI任務負責人辛格表示，印度將推動擴大AI可及性，並尋求就建立「全球AI公共資源」達成國際共識，讓AI惠及全球南方國家，並將技術應用於教育、醫療與農業等社會用途。

儘管印度擁有Infosys、Wipro與塔塔顧問服務公司等領先IT企業，但在大型語言模型的開發或AI商業化方面，並未處於領先。

世報陪您半世紀

AI 印度 馬克宏

上一則

世上最小 美國2大學開發出鹽粒機器人

下一則

顛覆產業的「AI恐慌交易」蔓延 投資人進場抄底意願低

延伸閱讀

台美貿易協定還沒完？FT：台積在美再建4廠 加碼投資千億美元

台美貿易協定還沒完？FT：台積在美再建4廠 加碼投資千億美元
印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席
不再受制於美方斷供…字節跳動自研晶片團隊已超千人

不再受制於美方斷供…字節跳動自研晶片團隊已超千人
印度立百病毒出現死亡案例 護理師感染後過世

印度立百病毒出現死亡案例 護理師感染後過世

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差