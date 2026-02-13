再添NAND樂觀氛圍 鎧俠財測超強 激勵股價續漲

鎧俠（Kioxia）本季與全年財測都遠優於分析師預期，帶動股價13日盤中大漲逾7%，鞏固了今年來表現稱冠全球主要個股的地位。（路透）

日本 的NAND快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）本季與全年財測都遠優於分析師預期，帶動股價13日盤中大漲逾7%，鞏固了今年來表現稱冠全球主要個股的地位。

鎧俠12日表示，在明年3月底止的全年營業利益預料將介於7,095.7億日圓-7995.7億日圓，營收也可望破天荒突破2兆日圓，都優於預期。

鎧俠上季營收年增20%至5,410億日圓，略優於預期，經調整後營業利益為略符合市場預測的1.447億日圓。其中，固態硬碟與儲存營收年增7.8%至3,004億日圓，智慧裝置銷售攀揚59.1%到1,863億日圓。

鎧俠預期本季營收中位數將是8,900億日圓，經調整後淨利為3,400億日圓，經調整後營業利益是4,850億日圓，都遠超乎分析師預估。

鎧俠也證實，今年的NAND快閃記憶體產能已全數售罄，凸顯市況之緊俏。鎧俠表示，在快閃記憶體市場的應用部分，資料中心與企業的AI 應用伺服器需求持續擴張，個人電腦（PC）與智慧手機需求也因為推出新的AI機種，而維持強勁。

鎧俠股價13日在東京盤中大漲7.5%至22,760日圓，在去年飆漲十倍後，今年來又累計狂漲約120%，表現優於MSCI世界指數的所有成員股，反映人工智慧 （AI）興建熱潮帶動的記憶體晶片需求榮景。

Counterpoint研究主管MS Hwang表示，供應商仍面臨產能限制的挑戰，無塵室空間供不應求、新設備難以取得，因此在新設施上線前，一些公司可能會探索以有創意的方式，儘可能利用現有的無塵室空間，甚至從其他產業取得。

瑞穗亞洲科技專家Joseph Wrenn表示，他仍結構性看旺NAND市場，賣方在今年底前的平均售價假設預料將需要上修。花旗分析師團隊也認為目前跡象顯示，供需環境一直到今年底都對NAND極為有利，而鎧俠預期智慧手機、PC及資料中心的記憶體價格都將「大幅」上漲，緩解了對客戶組合影響的憂慮。