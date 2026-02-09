我的頻道

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

南韓Bithumb烏龍誤發62萬枚比特幣 用戶拋售暴跌

編譯陳律安／綜合報導
南韓加密貨幣交易所Bithumb於6日誤將62萬枚比特幣發送給用戶，但7日已幾乎全數收回這些比特幣，搖醒了這些用戶的致富美夢，也引發監管機關調查。

韓聯社報導，Bithumb於南韓當地時間6日晚間7時左右，誤將共62萬枚比特幣發送給參加推廣活動的249名用戶，相當於每位用戶平均取得2490枚比特幣，價值高達2440億韓元（約1.66億美元），人人頓時躋身億萬富豪。

這樁烏龍事件的起因是，Bithumb員工在發放獎勵給參與活動的用戶時，將支付單位由韓元誤植成比特幣。不過，Bithumb隨後在晚間7時40分暫停收到比特幣用戶的交易與提領功能。Bithumb於7日指出，已立刻收回61萬8212枚比特幣，在已遭用戶售出的1788枚比特幣中，回收率也達93%，最終有125枚比特幣未能追回。

Bithumb估算，幣種誤植事件引發的賣壓，導致客戶大約損失10億韓元。Bithumb表示，將補償在這種不利條件下進行的交易，計畫全額補貼因恐慌而拋售用戶的價差損失，並額外提供10%紅利。

比特幣 南韓 加密貨幣

