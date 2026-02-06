提振歐元國際地位 ECB研擬擴大開放流動性工具

我的頻道

國際中心／綜合外電
歐洲央行（ECB）正研擬開放更多國家使用其流動性工具，提振歐元的國際地位。（美聯社）
路透報導，在投資人對美元地位質疑日深之際，歐洲央行（ECB）正研擬開放更多國家使用其流動性工具，以降低使用成本並簡化操作流程，從而提振歐元的國際地位。

知情人士透露，ECB還在制定這項計畫的細節仍在制定中，將為取得ECB附買回安排的管道，制定標準化規範，可能會在下周的慕尼黑安全會議期間公布。

知情人士也說，ECB將保留基於聲譽考量，拒絕某國央行的權利，央行管理委員會對任何交易擁有最終決定權。ECB發言人拒絕置評

這項名為「Eurep」的融資機制，允許外國央行以歐元計價抵押品借入歐元，是針對歐元區以外商業銀行在危機時期難以獲得歐元流動性的困境設計，目前僅對八個歐元區鄰國開放，包括羅馬尼亞、匈牙利等歐盟成員國，以及阿爾巴尼亞、蒙特內哥羅等非歐盟國家。

ECB決策官員也在5日的會議討論這項計畫。知情人士透露，部分決策官員認為ECB過去在決定哪些央行應獲得Eurep融資額度時，過於政治化，例如曾拒絕塞爾維亞。

Eurep機制不常被動用，最近幾個月的使用量也很少，但去年底曾大增至39億歐元。此時正值美國總統川普經濟政策的不可預測性，促使投資者重新評估美元的全球準備貨幣地位。

