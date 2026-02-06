馬士基看淡獲利 將裁員千人、撙節1.8億

航運巨擘馬士基今年計畫裁員來降低對獲利的影響。（路透）

馬士基5日表示，預估2026年息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）在45億-70億美元之間，遠低於2025年的95.7億美元，也不如分析師預估的57.6億美元。馬士基並表示，由於全球貨櫃輪運能增加，加上紅海航線重開，海運費率惡化，因此今年計畫裁員 來降低對獲利的影響，該公司股價盤中大跌8.1%。

馬士基指出，去年第4季EBITDA較一年前將近腰斬，至18.4億美元；營收減少近9%，為133.3億美元。

馬士基預測，今年全球海運貨櫃運量將成長2-4%，與市場預估相符，但低於2025年5%的成長率，因全球經濟有衰退風險。

之前由於航運業者避開紅海航道，繞道南非，使航行時間拉長，相當於使全球貨櫃運能減少7-8%，帶動運費高漲，但現在情勢已經改變。馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）表示，「我們預料愈來愈多服務將重新經過紅海航道，將釋放更多運能，並預料營運將承受運價競爭壓力」；馬士基2月將有更多航班重新行駛紅海水道，與德國 赫伯羅德航運公司提供聯合服務。

柯文勝表示，由於「我們將進入運務下降周期，我們在成本方面有許多機會採取更多行動」。

馬士基計畫裁減1000個職缺，相當於管理部門的15%，但不到公司總員工數的1%；估計未來一年將可撙節成本1.8億美元；柯文勝表示，公司將「非常重視生產力」，包括應用人工智慧（AI）。

馬士基並表示，將啟動庫藏股買回計畫，未來12個月內規模上看約10億美元。

丹麥 丹斯克銀行分析師波斯汀表示，馬士基今年的盈餘可能落在財測區間的低檔水準。

彭博行業研究指出，目前從上海到歐洲的海運費率比去年6月的頂峰劇降逾40%，且未來幾周將進一步走軟。另外全球五大航運公司訂購的新船將於明年陸續交付，新增運能總量接近700萬20呎櫃（TEUs），約相當於目前全球運能的20%。