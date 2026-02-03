我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政策提案加分 霍楚支持率達49%壓倒性領先

不只烤雞值得搶 網紅分享好市多購物要點：這區常被忽略

世界瀕臨資本戰 達里歐示警：資金恐被武器化 黃金仍是避險明牌

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在市場動盪背景下，達里歐重申黃金仍是重要的資金避風港。(路透)
在市場動盪背景下，達里歐重申黃金仍是重要的資金避風港。(路透)

面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）周二警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

達里歐在杜拜世界政府高峰會受訪時說明，所謂「資本戰爭」，是指透過貿易禁運、封鎖資本市場准入，或利用債權持有作為施壓手段，讓資金本身成為衝突工具。他強調：「我們正站在邊緣，這代表尚未進入資本戰爭，但已非常接近。由於存在相互恐懼，局勢很容易就會越界。」

他提到，近期川普政府推動將丹麥屬地格陵蘭納入美國掌控的動向，已引發緊張升溫。達里歐警告，歐洲持有大量美元計價資產的投資人，開始憂慮未來可能面臨制裁；相對地，美方可能也擔心，還能否持續獲得歐洲資本支持。

根據路透社引述的花旗研究，去年4月至11月期間，歐洲投資人占美國公債外國買家的比重高達80%。達里歐強調，「資本至關重要」，並指出全球各地已陸續出現資本管制跡象，但最終衝擊將落在何處，目前仍難以判斷。

美國總統川普自去年重返白宮以來，多次對貿易夥伴與政治對手祭出懲罰性關稅，之後又部分撤回，決策反覆已引發金融市場持續波動。

達里歐補充，從歷史經驗來看，資本戰爭往往伴隨外匯與資本管制措施，而主權財富基金與中央銀行等機構，已開始為潛在的管制情境預作準備。

他以二戰前夕美國對日本實施制裁為例，指出資本戰爭通常出現在「重大衝突」之前，並認為當前無論是中美之間，或美歐之間因貿易失衡引發的資本依賴討論，都存在類似風險。貿易逆差的另一面就是資本失衡，而資本本身，可能被用作戰爭工具。

在市場動盪背景下，達里歐重申黃金仍是重要的資金避風港。儘管近期貴金屬經歷一波急跌，但他認為，短線波動不改其長期角色。他表示，金價較一年前上漲約65%，雖自高點回落約16%，真正的問題不在於是否進出市場，而是投資組合中應配置的黃金比率，因為它能有效平衡投資組合其他表現較弱的資產。

達里歐強調，黃金作為風險分散工具，在危機期間表現尤為出色，而在經濟順遂時則相對平穩，但始終是有效的資產多元化選擇。他重申，構建一個充分分散的投資組合至關重要。

川普 白宮 金價

上一則

仍落後Nvidia 超微財報亮眼但展望未達部分投資人預期 盤後股價重挫

延伸閱讀

美歐因格陵蘭引發緊張 北約啟動北極哨兵軍事規劃

美歐因格陵蘭引發緊張 北約啟動北極哨兵軍事規劃
策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險
金銀在逢低買盤搶進下同步強彈 短期內震盪難免

金銀在逢低買盤搶進下同步強彈 短期內震盪難免
金價有撐台灣竟越危險？ 外媒揭中國密謀囤金避制裁

金價有撐台灣竟越危險？ 外媒揭中國密謀囤金避制裁

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE

華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE