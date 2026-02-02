我的頻道

想跳槽？「保住現職都很難」 五件事應對AI帶來的失業危機

製造業數據強勁點火 晶片股助攻美股反彈

泰國、越南、大馬 對美順差擴大

編譯吳孟真／綜合報導
儘管美國總統川普試圖透過新關稅修正貿易平衡，馬來西亞、泰國和越南這三個倚賴出口的東南亞國家，去年對美國貿易順差仍明顯擴大。

CEIC彙整官方數據顯示，大馬去年對美順差擴大年增45%至232億美元，遠高於前年的159億美元，更比十年前翻增逾十倍。根據大馬投資、貿易及工業部，去年對美出口額增加17.2%，受到對電子和電器產品、機械、設備、零組件、加工食品和金屬加工等的強勁需求支持。

泰國同期對美順差年增44%至513億美元，前年順差為356億美元，由電子產品對美出口成長帶動。越南去年對美順差年增28%至1,338億美元的歷史新高，順差額為東南亞國家中最大。

這三個國家去年對中國貿易逆差也同步大增。相較前年，大馬去年對中逆差擴大62%至384億美元；泰國對中逆差增加50%至678億美元，越南增加40%至1,150億美元。部分專家指出，該地區中國進口增加、對美出口減少，意味著陸企可能繞道鄰近東南亞國家，再由當地出貨至美國，以避開較高的關稅。

展望未來，圍繞美國關稅政策的不確定性將延續至2026年。東南亞國家政府和分析師警告，今年出口量可能下滑，因川普關稅將衝擊全年表現。

泰國商務部上月表示，該國今年出口前景「預料將放緩，反映美國既有以及新推出的關稅措施，影響日益明確，也凸顯地緣政治緊張升溫下，全球貿易體系持續調整所帶來的影響」。

星展銀行指出，馬來西亞出口「可能受到美國關稅帶來的外部逆風衝擊」。星展資深分析師蔡漢騰（音譯，Chua Han Teng）說，相關關稅「今年將對越南製造業和整體經濟，構成重大挑戰」。

為縮減美國貿易逆差，川普去年4月宣布「對等」關稅，部分東南亞國家一度面臨逾40%稅率，但在雙邊談判後下調。蔡漢騰（音譯，Chua Han Teng）指出，「東協（ASEAN）將爭取最優惠稅率，把不利影響降至最低」。

關稅 東南亞 越南

