南韓無人計程車隊 10月亮相首爾

首爾市長吳世勳。(路透)

南韓 第一支無人計程車隊預計今年10月亮相首爾街頭，充分反映首爾市府成為「實體人工智慧（AI ）」領頭羊的企圖心。

綜合韓國時報與韓國前鋒報報導，首爾市長吳世勳30日在韓國國際AI展上指出，將把首爾定位成全球的AI試驗場域，讓AI不只出現在裝置螢幕。

他將為「實體AI」願景打造三大支柱，分別是日常應用、基礎建設、工業生態系。

在日常應用方面，南韓首支「Level 4」無人計程車隊預定10月於首爾營運，成為全球第三座有這類車隊的城市。Level 4是次高層級的自駕技術，指車輛可在特定區域無人駕駛；年底也會有18輛附隨車人員的Level 3巴士在首爾運行。

首爾將在城市基礎建設與運作導入實體AI，應用在交通管制等先進移動服務、災害應變、地底物流系統、能源管理等領域，力拚成為對機器人友善的高科技物流城市，並與紐約、巴黎、上海等AI技術領跑的城市締結關係。

當局也規劃利用實體AI補足高齡化帶來的照護人力缺口，如擴大應用復健與步行輔助機器人、與強化肢體力量的可穿戴機器人。市府也將部署AI消防巡邏機器人與檢測無人機 ，強化安全基礎設施。

在基礎建設層面，當局將打造「首爾實體AI廊帶」，擴大目前是400多家AI新創與研究中心根據地的良才AI聚落，並在首爾站附近打造聚焦於機器人的研發聚落。

市府預計2028年啟動擴張計畫，這座機器人創新城鎮將包含研究中心與主題樂園定2030年落成。市府官員說，目標是把首爾打造成「透過實體AI成長的工業城市」。

在建立工業生態系上，市府將在2030年前投入700億韓元（4900萬美元），加速實體AI的研發腳步，並創立規模1500億韓元的「2030願景基金」，以扶植前景看俏的相關企業。此舉意在支持核心技術與新創公司，有助於把實體AI轉化成實際的服務與產品。

此外，為提升公眾對「實體AI」的認知並了解其潛力，首爾規劃2月底舉辦「首爾AI嘉年華」，並在10月舉行「首爾機器人大展」。