任永力：美元走貶正開啟新階段的結構性修正 日圓和人民幣可望勁升

編譯劉忠勇／綜合外電
任永力指出，隨著美元走跌，「焦點應留在人民幣和日圓」。兩者「在 2026 年皆可望大幅回升，是匯市中最顯而易見的交易標的」。（路透）
Eurizon SLJ Capital 執行長任永力（Stephen Jen）認為，市場正展開一波新階段的「美元結構性修正」，其影響力可能比地緣政治緊張局勢或金價上漲更為深遠。

任永力在報告寫道：「我認為市場近日還不夠關注美元動態。」他說：「這一代的匯率分析師早已習慣因應強勢美元與強韌的美國經濟，對於美元轉弱但美國經濟依舊強勁的情況，顯然缺乏應變和處理能力。」

他說：「我認為，隨著聯準會（Fed）降息且全球局勢看似穩健，現正逐漸進入『美元微笑曲線』的谷底。」

任永力早年提出「美元微笑曲線」理論：當美國經濟超越世界其他地區（因為利差有利於美元），或當美國陷入經濟衰退（因為避險資金湧入）時，美元都會走強；美國與全球其他地區同步成長時，美元反而受挫。

如今任永力認為，由於美元起點過高，未來可能出現為期多年的結構性修正，此走勢將和股市及經濟成長脫鉤。

他指出，隨著美元走跌，「焦點應留在人民幣和日圓」。兩者「在 2026 年皆可望大幅回升，是匯市中最顯而易見的交易標的」。

美元轉弱，可能不利日本、南韓和台灣等亞洲股市，因為這些經濟體極其依賴出口。

