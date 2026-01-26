南韓機器人 易受中、日原物料與零組件供應鏈干擾

南韓在機器人嚴重仰賴來自中國與日本的原物料與零組件，使產業易受供應鏈干擾衝擊。（美聯社）

南韓 貿易協會（KITA）的報告顯示，儘管南韓在機器人領域展現世界級競爭力，卻嚴重仰賴來自中國與日本 的原物料與零組件，使南韓機器人產業易受供應鏈 干擾衝擊。

韓國時報報導，KITA的報告指出，南韓製造機器人馬達的關鍵零組件永久磁鐵，高度仰賴進口，88%來自中國，而生產磁鐵所需的稀土等原物料，60%同樣由中國供應。

南韓也高度倚賴日本生產的精密減速機。Harmonic Drive System、安川電機等日本企業，主宰了包含諧波減速機、旋轉矢量減速機（RV減速機）的減速機領域。

KITA表示，南韓國內僅能生產逾40%的機器人關鍵原物料與零組件，導致機器人產業在終端產品出口成長之際，相關進口也同步增加，也更易受到全球供應鏈風險的影響。相較下，天然資源有限的日本，供應鏈卻相當強韌，透過從廢棄機器人馬達萃取稀土礦物的先進升級再造技術，強化供應鏈韌性。

KITA指出，日韓機器人產業生態系的差異，已反映在貿易表現：南韓製造的機器人產品有71.2%內銷，而日本逾70%的機器人產品都是外銷，反映日韓的「全球競爭力有重大落差」。

一名KITA主管表示，南韓機器人的關鍵材料與零組件高度仰賴進口，為明確的結構性劣勢，「南韓過去聚焦於機器人的製造與導入，如今必須把重心轉向穩定產業供應鏈」。