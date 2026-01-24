日銀利率按兵不動 符合預期 將評估升息影響

日圓匯價走勢 資料來源：彭博資訊

日本銀行（央行 ）23日決議利率按兵不動，並表示將繼續評估上月升息的影響，並等待可能影響政府支出計畫的國會提前改選結果。消息出爐後，日圓兌美元愈跌愈深，但到了傍晚左右在沒有明顯利多下突然翻紅，引發東京當局干預匯市等諸多猜測。

日銀宣布維持政策利率在0.75%，符合市場預期，日圓一度貶至0.5%，至159.23。不過日銀在最新的每季展望中，上修了2025和2026年度的經濟增長預期，並維持對經濟仍將溫和復甦的看法不變。日銀也上調了六項通膨預測中的四項，並重申展望若成真，將進一步升息。

彭博資訊分析指出，日銀總裁植田和男在政策會後的記者會上，同時釋放了鷹派和鴿派信號，在下次升息時間問題上保留了靈活性。他一方面強調，日圓貶值可能會推高進口價格，因此影響通膨預期。另一方面，他也淡化了央行展望報告中通膨預測的上調，稱只是小幅調整。關於下次升息時機，他強調需審慎評估先前升息對經濟和價格的影響。

彭博分析師則預測，日銀在去年12月的升息後，仍將審慎評估物價動能，預估要到7月才會採取下一步行動。

植田表示他不對日圓匯率 發表評論，他只說，「匯率變動受多種因素影響，包括利差。由於日圓走軟，進口價格將隨之上漲，這可能會暫時推高通膨。企業在提高產品價格和員工薪資方面，越來越積極，因此可能會更積極地轉嫁上升的進口成本。這是我們需要密切關注的問題」。

數日前，首相高市早苗承諾暫停對食品購買課徵消費稅，引發日本公債市場動盪，並對日圓造成壓力。

部分分析師警告，若植田和男未能明確釋出進一步升息的訊號，日圓可能再度承壓。

記者會後日圓急劇反彈，一度升值0.6%至157.37，這可能是源於日銀應政府要求，進行匯率檢查，但仍引起多種臆測，另一方面也凸顯政府與央行在因應日圓問題的密切協調。

當被問及近期債券殖利率 急升的問題時，植田說：「長期利率正在以相當快的速度上升」，「正如我們一直所說的，我們隨時準備採取靈活的行動來應對特殊的、不尋常的舉動。