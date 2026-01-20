日本觀光客突破4千萬人次大關 9兆日圓順差僅次於汽車出口

我的頻道

記者雷光涵／即時報導
日本2025年吸引4270萬人次的外國觀光客造訪，首次突破4千萬大關，創史上新高。（歐新社）
日本2025年吸引4270萬人次的外國觀光客造訪，首次突破4千萬大關，創史上新高。外國人的觀光消費達9.5兆日圓，也是歷史紀錄。

朝日新聞報導，國土交通大臣金子恭之今（20日）在閣員會議結束後，透露這個訊息，詳情明日公布。日本政府設下2030年外國旅客6千萬人次的目標，金子在記者會表示，2025年超越4千萬人次，代表朝此目標邁進了一大步。2024年觀光客創3687萬100人次的新高，2025年再改寫紀錄。

日本經濟新聞報導，2013年到2018年來自中國、南韓、台灣、香港的旅客增加最多。2018年以後，歐洲、北美及澳洲的旅客也增加，與日本政府及業者努力攬客，以及日圓貶值有關。

外國觀光消費9兆日圓，在貿易順差金額項目上，僅次於汽車的整車出口，為日本累積許多外匯。不過外國遊客急增，在熱門景點造成擁擠及噪音等「觀光公害」也更加嚴重。日本政府預計2027年中，擬將國際觀光旅客稅、俗稱的離境稅，從1千日圓調高為3千日圓，作為對應觀光公害對策的財源。

日本宣示2030年觀光客6千萬人次及消費15兆日圓的目標，但去年首相高市早苗的發言點燃日中對立，中國祭出對日本的限遊令，從去年底開始，中港旅客明顯減少。

