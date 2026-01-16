WEF「全球風險報告」：2026年大國競爭風險加劇

我的頻道

編譯季晶晶、陳苓／綜合報導
隨著國際競爭加劇，關稅、法規、供應鏈與資本限制等經濟工具日益被武器化，地緣經濟對抗已躍升為未來兩年企業界最關切的風險之一，而此趨勢可能導致全球貿易顯著萎縮。（美聯社）
隨著國際競爭加劇，關稅、法規、供應鏈與資本限制等經濟工具日益被武器化，地緣經濟對抗已躍升為未來兩年企業界最關切的風險之一，而此趨勢可能導致全球貿易顯著萎縮。（美聯社）

世界經濟論壇（WEF）14日發布「全球風險報告」指出，邁進2026年，大國競爭與戰略對峙被列為全球最嚴峻的短期風險。

報告訪問了1300名企業高管與各界領袖，其中半數預期未來兩年將動盪不安，僅1%認為能風平浪靜。隨著國際競爭加劇，關稅、法規、供應鏈與資本限制等經濟工具日益武器化，地緣經濟對抗已躍升為未來兩年企業界最關切的風險之一。WEF警告，此趨勢可能導致全球貿易顯著萎縮，加劇市場波動與投資不確定性。

報告同時引用WEF企業高管意見調查（涵蓋116個經濟體、逾1萬1000位企業領袖），分析各國未來兩年的主要威脅。

相較下，全球層級的憂慮更側重於國家對抗及對總體經濟的外溢衝擊。WEF常務董事札希迪受訪指出，國家層級的武裝衝突及外溢效應重新成為核心關切，近三分之一受訪者對2026年的全球經濟與整體局勢深感不安。

札希迪指出，所有風險中，經濟相關風險的憂慮升幅最大。各國在高債務負擔下，同時面臨經濟下行、通膨壓力、市場劇烈波動，及潛在資產泡沫疑慮，使全球風險更呈現系統性失衡特徵。

在短期風險排名中，錯誤與虛假資訊位居全球第二，社會兩極化緊隨其後。

AI的負面影響是本次調查中攀升最快的風險項目。該議題從去年短期風險排名第30位，在最新評估中躍升至長期風險第五位。報告警告，勞動力被取代與所得不均可能引發消費萎縮與社會不滿，形成新的經濟與社會壓力循環。

儘管極端天氣仍被視為未來十年的最大憂慮，但戰爭、通膨與資訊風險等短期危機，已分散國際社會對氣候行動的注意力與政策資源。

