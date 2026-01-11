我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有高薪不是中樂透 她32歲已經為退休存到50萬美元

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

軟銀攜Nvidia、安謀 部署基地台系統

編譯湯淑君／綜合報導
軟銀今年將開始打造新型高速通訊網，結合手機基地台與人工智慧（AI）平台，達到加快傳輸速度和節電的雙重目標。（美聯社）
軟銀今年將開始打造新型高速通訊網，結合手機基地台與人工智慧（AI）平台，達到加快傳輸速度和節電的雙重目標。（美聯社）

軟體銀行今年將開始打造新型高速通訊網，結合手機基地台與人工智慧（AI）平台，以同時處理通訊和AI數據，達到加快傳輸速度和節省用電的雙重目標。

日經報導，軟銀正與美國繪圖處理器（GPU）大廠Nvidia輝達(又譯英偉達)合作，共同發展以GPU驅動的「AITRAS」基地台系統，軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）也參與。此網路具備「邊緣AI」運算功能，能把數據處理移往線下，把對雲端和外部資料中心的依賴降到最低。

AI基地台可減少數據傳輸干擾，讓大量運用攝影機和感測器的自駕技術改善精確度，若就近設置在工廠、辦公大樓等算力需求高的地點，也能加快數據處理速度，有助催生可商業化的高階自駕車，並為自動操作機器人與機械的「物理AI」鋪路。數據傳輸延遲可能使這些次世代自動化應用發生嚴重事故或製造瑕疵，縮短傳輸距離可直接改善產品品質。

軟銀宣稱，運用AI更能準確預估通訊需求，並強化鄰近基地台之間的協調、進而改善整體通訊品質，手機連線問題隨之減少，資料上傳速度將加快30%左右。

新基地台採用GPU為主的系統平台，可作高速、大規模運算處理。在傳輸行動裝置互傳的語音和資料之餘，這些基地台亦可運用閒置算力執行AI工作負載。傳統基地台仰賴以中央處理器（CPU）為主的專屬通訊處理平台，但CPU欠缺同時快速執行多重任務的能力，執行效能不及GPU十分之一。

過度依賴雲端伺服器處理資料，可能因為傳輸距離太長，而導致網路壅塞和不必要的耗電。觀察家期盼，去中心化的資料處理技術能提升用電效率，並節省成本。

軟銀考慮在日本各地推出這項技術，包括導入10萬個5G網路基地台。

另外，軟銀也同意與OpenAI分別出資5億美元，合計在軟銀子公司SB Energy投資10億美元，為「星際之門」AI資料中心計畫擴充電力基礎建設。

AI 軟銀 自駕車

上一則

伊朗恐將變天、英德擬聯手出兵格陵蘭…5事不可不知

下一則

馬士基擴大使用乙醇燃料 降低對中國綠能依賴

延伸閱讀

安謀參戰機器人 成立實體AI部門 成為公司第3大事業支柱

安謀參戰機器人 成立實體AI部門 成為公司第3大事業支柱
AI伺服器需求激增 南韓三星電子上季獲利 翻倍大增208%

AI伺服器需求激增 南韓三星電子上季獲利 翻倍大增208%
安謀參戰機器人大戰 成立實體AI部門 成為公司第三大事業支柱

安謀參戰機器人大戰 成立實體AI部門 成為公司第三大事業支柱
高通強攻PC市場 X2 Plus處理器登場 為平價AI筆電時代鋪路

高通強攻PC市場 X2 Plus處理器登場 為平價AI筆電時代鋪路

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
輝達執行長黃仁勳5日在年度消費電子展（CES 2026）前舉行的「Nvidia Live at CES 2026」發言。(路透)

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

2026-01-06 21:16
泰勒絲戴著Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

泰勒絲帶動正裝表風潮 名貴腕表二手行情攀兩年新高

2026-01-08 02:20

超人氣

更多 >
另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」
買房、托兒皆上榜 美中上階級未來5年恐「負擔不起」5件事

買房、托兒皆上榜 美中上階級未來5年恐「負擔不起」5件事
出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了