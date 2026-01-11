伊朗恐將變天、英德擬聯手出兵格陵蘭…5事不可不知

社群媒體流傳影片的截圖顯示，儘管鎮壓變本加厲，且德黑蘭當局切斷對外聯繫，伊朗抗議者上周五持續走上街頭。（美聯社）

伊朗 接連多晚湧現抗議人街頭示威人潮，區域及全球領袖開始因應這個伊斯蘭共和國被推翻的可能性。一旦政權垮台，這將是轉變全球地緣政治和能源市場的重大事件。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

伊朗即將變天？若引爆革命恐撼動全球

最高領袖哈米尼政權曾多次熬過抗議浪潮，但兩周前開始的示威活動持續擴大。據傳數十萬人不顧當局威脅和殘酷鎮壓，在週末走上街頭，範圍從首都德黑蘭延伸到數十個城市。美國總統川普 最近幾天反覆威脅要攻擊伊朗，暗示美國已準備再搞推翻別國政權的戲碼。

由於投資人預期這個石油輸出國組織（OPEC）第四大產油國可能供應中斷，布蘭特原油價格周四和周五大漲逾 5%，突破每桶 63 美元。

德黑蘭當局一方面試圖安撫民眾，一方面也警告美國和以色列，勿對伊朗爆發的全國性抗議進行任何干涉。美聯社引述活動人士的話說，目前至少已有 538 人喪生。伊朗宗教領導的政權一旦倒台，將重塑全球政治格局，但也可能帶來徹底的混亂。

2026年開年第一周 美股又創高 緊盯三訊號防短線震盪

美國股市2026年開年第一周表現強勁，不僅道瓊工業指數和標普500指數上周五（9日）收盤再創歷史新高，費城半導體指數和台積電（2330）ADR也都刷新收盤水準。隨著企業財報季即將登場、最新通膨數據公布在即，以及地緣政治持續緊繃，接下來幾天將難免震盪。

大型銀行將在本周為美股財報季揭開序幕，企業獲利強勁成長，正是股市投資人樂觀看待後市的主因。根據LSEG IBES統計，分析師預料史坦普500指數成分股企業2025年整體獲利增長達13%，2026年將進一步成長超過15%。

道瓊指數上周五上漲0.5%，收在歷史新高的49,505點，周線上漲2.3%。史坦普500指數上漲0.6%；那斯達克綜合指數上揚 0.8%，但仍低於10月創下的歷史高點。

剛公布12月強勁業績的台積電ADR 9日上漲1.8%，帶動費城半導體指數上漲2.7%，雙雙再創歷史新高。

半導體設備製造商9日接續記憶晶片和儲存裝置廠商的漲勢，應用材料（Applied Materials）和艾司摩爾（ASML）ADR漲幅都在6.5%以上。美光再漲5.5%。Sandisk飆漲12.8%，周線漲逾37%。

英特爾（Intel）大漲10.8%，川普8日在白宮接見英特爾執行長陳立武，隨後在社群媒體發文盛讚這家晶片公司在美國政府入股後技術上的進展。

美最高法院關稅 裁決難產 零售和工業股下挫

美國最高法院周五並未如期發布眾所矚目的關稅裁決。受到關稅衝擊的美國主要零售商和工業公司股價上周五紛紛下挫。

美國最高法院上周五對川普總統的關稅命運懸而未決，隨後表示下個公告日為周三。

Under Armour 和 Kohl's 在美國股市收盤重挫至少 5.6%，包括 Lululemon、Best Buy 和 American Eagle 在內的多檔非必需消費品股也同步走低。

Lululemon 和 Nike 等美國品牌代工的亞洲成衣廠商股價也可能聞風下跌。

英德擬聯手出兵格陵蘭 遏阻川普接管野心

英國和德國為首的歐洲國家正討論在格陵蘭部署兵力，好讓美國總統川普看到歐洲大陸對北極安全的重視，並試圖平息美國揚言要接管這塊丹麥自治領地的風波。

彭博報導，德國將提議成立一項北約（NATO）聯合任務部隊，以保護北極地區。英國首相施塔爾則敦促盟友加強在遠北地區的安全部署，最近並和法國總統馬克宏和德國總理梅爾茨等領袖聯繫，討論這個議題。

日相考慮解散眾院 日圓嚇跌

讀賣新聞9日引述知情人士報導，日本首相高市早苗正考慮在本月23日國會開議當天宣布解散眾議院，並預計在2月上旬或中旬進行改選，原因是高市認為，目前自民黨與結盟政黨在眾院僅勉強過半，在參院是少數，政策難推動，需透過改選來提高政策的推動力，而她有自信能成功。

日圓兌美元9日一度貶破158日圓兌1美元，至158.18，是逾一年來最低，跌幅達0.8%。

高市考慮解散眾院的其中一個背景因素，是她上任以一直維持高水準的內閣支持率。據讀賣新聞全國民調，高市去年10月剛上任的支持率為71%，去年12月仍維持在73%。