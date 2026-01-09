AI伺服器需求激增 南韓三星電子上季獲利 翻倍大增208%

南韓三星 電子粗估上季獲利大增208%，優於預期，主因全球對人工智慧（AI ）伺服器的需求激增，帶動記憶體價格飆高。

根據三星8日公布的上季初步財報，去年第4季（10至12月）營業利益大增208%至20兆韓元（138億美元），優於分析師預估平均值17.8兆韓元。營收成長23%至93兆韓元，也高於預期。且營業利益和營收均創新高。三星本月稍後將公告淨利、各部門細節等完整財報。

CLSA證券韓國公司研究主管拉納表示，上季DRAM的平均售價較去年第3季上漲30%以上，而NAND的售價則上漲約20%。他說，今年全年，甚至到明年上半年，DRAM價格都可能持續強勁，之後也應該不會看到價格有太大修正，「因為需求實在太強，而供應非常緊俏」。

另根據路透報導，矽智財（IP）大廠安謀 （Arm）已經重新調整公司組織，新成立「實體AI」部門，目標擴大在機器人市場的影響力。

安謀的高層主管在拉斯維加斯CES消費電子展受訪時，透露這項成立聚焦於機器人領域部門的消息。

CES今年的主題之一正是機器人，大大小小的企業展示出能夠協助製造汽車、幫忙洗廁所和玩撲克的機器人。雖然這些機器人動作緩慢，但仍秀出技術潛力。