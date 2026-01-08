抗癌藥、減重藥…全球藥廠面臨「專利懸崖」 將催出併購潮

諾和諾德的知名減重藥Ozempic也面臨專利懸崖。(路透)

全球藥廠面臨「專利懸崖」困境，金額上看3500億美元的暢銷藥品，即將失去專利保護。專家估計，今年製藥界將掀起併購熱潮，業者將搶購研發新藥的公司，來彌補流失營收。

分析師預估，到2032年時，失去專利保護的熱賣藥品，年度總銷售額在2000億到3500億美元之間。這對藥廠營收構成實質威脅，除非業者能設法用新開發藥品來填補營收。製藥業的獨特之處在於，主力藥品大概每隔十年左右就會失去專利保護，這種周期促使業者必須持續開發新產品，或買下研發新藥的公司。

面臨專利懸崖的廠商，包括必治妥施貴寶（BMS）的抗凝血劑Eliquis、默沙東（MSD）的抗癌藥Keytruda、諾和諾德（Novo Nordisk）的減重 藥Ozempic等，這股壓力是藥界併購風潮的推手，收購也是許多大型藥廠商業策略的重要環節。

據健康照護市場研究員莎德斯嘉的分析，2014-2023年核准的暢銷藥品中，大概一半是收購而來。這段期間禮來和阿斯特捷利康共有13款獲得許可的熱賣藥，分別有八款、五款出自併購。

製藥業併購在去年9、10月激增，11月更出現可說是業界的年度戲劇性事件，輝瑞 與諾和諾德公開搶親，都想迎娶減重藥研發商Metsera，最後輝瑞以約100億美元的交易贏得收購戰。

研究公司PitchBook在報告中指出，減重藥GLP-1市場是全球製藥業競爭最激烈的領域之一，大型業者競相透過內部研發與併購，取得下世代資產。當前有60家公司研發120多種新陳代謝藥物，打造出極多潛在收購標的。PitchBook研究員說，輝瑞與諾和諾德的高調競標大戰，凸顯這個領域的策略急迫性升溫，隨著產品區隔減少及監管助力增加，預料競爭將加劇。

分析師認為，2026年收購活動將愈發熱烈，原因是美國醫療照護政策的不確定性消除、額外降息也將帶動更多投機性投資。去年初川普 威脅要對藥品開徵高額關稅，後來業者與川普達成協議，川普表示，只要藥廠在美國投資生產，可免於額外關稅。滙豐醫療照護股票研究主管庫馬表示，藥價雜音解決，今年併購交易將大增。