我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

抗癌藥、減重藥…全球藥廠面臨「專利懸崖」 將催出併購潮

編譯陳苓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
諾和諾德的知名減重藥Ozempic也面臨專利懸崖。(路透)
諾和諾德的知名減重藥Ozempic也面臨專利懸崖。(路透)

全球藥廠面臨「專利懸崖」困境，金額上看3500億美元的暢銷藥品，即將失去專利保護。專家估計，今年製藥界將掀起併購熱潮，業者將搶購研發新藥的公司，來彌補流失營收。

分析師預估，到2032年時，失去專利保護的熱賣藥品，年度總銷售額在2000億到3500億美元之間。這對藥廠營收構成實質威脅，除非業者能設法用新開發藥品來填補營收。製藥業的獨特之處在於，主力藥品大概每隔十年左右就會失去專利保護，這種周期促使業者必須持續開發新產品，或買下研發新藥的公司。

面臨專利懸崖的廠商，包括必治妥施貴寶（BMS）的抗凝血劑Eliquis、默沙東（MSD）的抗癌藥Keytruda、諾和諾德（Novo Nordisk）的減重藥Ozempic等，這股壓力是藥界併購風潮的推手，收購也是許多大型藥廠商業策略的重要環節。

據健康照護市場研究員莎德斯嘉的分析，2014-2023年核准的暢銷藥品中，大概一半是收購而來。這段期間禮來和阿斯特捷利康共有13款獲得許可的熱賣藥，分別有八款、五款出自併購。

製藥業併購在去年9、10月激增，11月更出現可說是業界的年度戲劇性事件，輝瑞與諾和諾德公開搶親，都想迎娶減重藥研發商Metsera，最後輝瑞以約100億美元的交易贏得收購戰。

研究公司PitchBook在報告中指出，減重藥GLP-1市場是全球製藥業競爭最激烈的領域之一，大型業者競相透過內部研發與併購，取得下世代資產。當前有60家公司研發120多種新陳代謝藥物，打造出極多潛在收購標的。PitchBook研究員說，輝瑞與諾和諾德的高調競標大戰，凸顯這個領域的策略急迫性升溫，隨著產品區隔減少及監管助力增加，預料競爭將加劇。

分析師認為，2026年收購活動將愈發熱烈，原因是美國醫療照護政策的不確定性消除、額外降息也將帶動更多投機性投資。去年初川普威脅要對藥品開徵高額關稅，後來業者與川普達成協議，川普表示，只要藥廠在美國投資生產，可免於額外關稅。滙豐醫療照護股票研究主管庫馬表示，藥價雜音解決，今年併購交易將大增。

減重 川普 輝瑞

上一則

川普媒體集團 遭到空頭狙擊

下一則

科技需求拉抬 鎳價史詩級大漲 不銹鋼吹反攻號

延伸閱讀

減重控熱量卻卡關 營養師點出一關鍵

減重控熱量卻卡關 營養師點出一關鍵
山藥2招處理不氧化 顧胃、穩血糖、改善三高、減重神器 

山藥2招處理不氧化 顧胃、穩血糖、改善三高、減重神器 
透視2026：AI何時賺錢？軍工榮景能否持續？減重藥誰勝出？

透視2026：AI何時賺錢？軍工榮景能否持續？減重藥誰勝出？
靠吃辣減重？ 醫揭小心傷胃 3原則讓提升代謝力

靠吃辣減重？ 醫揭小心傷胃 3原則讓提升代謝力

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包