美突襲委內瑞拉 助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

美國總統川普說明對委內瑞拉發動攻擊後，舊金山多個團體在市中心發起反戰示威。（中央社）

美國對委內瑞拉 發動攻擊，由於委國是南美主要產油國，預料將為油市帶來新一波震盪。專家認為，此事不至於演變成「石油 震撼」，儘管短期內對油價或金融市場難免有影響，但長期而言油價主要還是受供給過剩所拖累。

美國總統川普3日在Truth Social貼文說，美國已成功對委內瑞拉發動大規模襲擊，且將該國總統馬杜洛 及夫人押往美國，震撼全球。稍後川普還說，將強勢介入委內瑞拉的石油產業。

知情人士透露，委內瑞拉的石油基礎設施目前均未受影響。IG集團旗下一檔周末零售交易商品報價顯示，美國原油價格一度較周五（2日）收盤上漲近2美元。

A/S全球風險管理公司首席分析師拉斯穆森（Arne Lohman Rasmussen）預估，布蘭特原油在（美東）4日夜間開盤時只會小幅上漲，大約1至2美元，甚至可能更低；即便在供需正常情況下，這種干擾對市場而言仍消化得了。

紐約西德州原油2日收跌0.17%或0.1美元，報每桶57.32美元，倫敦布蘭特原油同日也收低0.16%或0.1美元，報每桶60.75美元。

新加坡Fibonacci資產管理公司執行長鄭仁允（音譯）也認為，情況不太可能演變為長期的石油震撼，可能只會短暫影響市場情緒，周一（5日）率先開盤的亞洲金融市場，短期內避險情緒升高勢不可免，但目前委內瑞拉僅供應全球1%的石油，對亞洲的影響不會是結構性的，中日韓等淨石油進口國的高Beta值和景氣循環股短期可能承壓，能源和軍工股則可能有較亮眼表現。

放眼更長期的未來，局勢發展可能會影響中國在拉美的外交政策。馬杜洛垮台，無疑讓北京在該區少了一個重要的政治盟友。

委內瑞拉擁有全球估計最大的石油儲量，但過去二十年來產量大幅下滑，主要是經營管理不善，加上委國當局2000年代將石油產業收歸國有；近來美國頻頻扣押載有委內瑞拉原油的油輪，迫使該國開始關閉部分油井，情況雪上加霜。

在此同時，據國際能源署（IEA）的最新推估，2026年全球原油每日供應預料將較需求高出380萬桶，創歷來最高水準。

接下來如果埃克森美孚與康菲石油等美國企業大舉進駐，恐怕只會讓原油供需失衡情況更惡化。

不過，任何有意在委內瑞拉投資的公司，都須面對安全疑慮、破舊的基礎設施、美國逮捕馬杜洛合法性等種種質疑，以及長期政治不穩定的風險。美國能源業者在確定能拿到錢、並至少擁有基本安全保障之前，恐怕不會回到委內瑞拉，儘管川普大力號召。