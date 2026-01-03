我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍抓捕馬杜洛 美國盟邦與對立國家反應一覽

馬杜洛被美軍抓捕後押至紐約 預計1/5首次出庭

川普下令全面封鎖水域 委內瑞拉石油出口陷癱瘓

中央社／華盛頓3日綜合外電報導

路透社今天引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。

這波停擺發生之際，美國剛將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人自首都卡拉卡斯（Caracas）押送離境，並宣布將主導這個南美洲國家的政治過渡。

川普今天表示，對委國的「石油禁運」已經全面生效。

根據監控數據顯示，多艘近期已裝載原油與燃料、原定前往美國與亞洲等地的船舶均未啟航；另有部分原在排隊等候裝載的油輪則已空船駛離。監測機構 TankerTrackers.com指出，委國主要油港荷塞（Jose）今天沒有任何油輪進行裝載作業。

消息來源及委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）文件顯示，全面中止原油出口，包括由國營PDVSA主要合作夥伴雪佛龍（Chevron）承租的油輪，可能迫使委國加速削減油田產量，主因是近幾週來，該國的儲油槽以及作為流動倉儲的船隻皆已迅速飽和。

PDVSA與雪佛龍對於置評請求尚未立即回應。

石油 委內瑞拉 川普

上一則

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

下一則

美逮捕馬杜洛改寫石油產業 雪佛龍前景看好

延伸閱讀

川普稱她就任總統、願與美合作 遭委內瑞拉副總統打臉？

川普稱她就任總統、願與美合作 遭委內瑞拉副總統打臉？
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
川普監看抓馬杜洛 讚美軍針尖般精準：比好萊塢電影精彩

川普監看抓馬杜洛 讚美軍針尖般精準：比好萊塢電影精彩
范斯：川普說到做到 曾給馬杜洛下台階

范斯：川普說到做到 曾給馬杜洛下台階

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39

超人氣

更多 >
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗
2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水

2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」