2026資金流向新興市場...美元走弱、市場對AI鑑別力提升

編譯季晶晶／綜合報導
AI新篇章加上美元走弱，新興市場成為2026年投資焦點。（路透）
AI新篇章加上美元走弱，新興市場成為2026年投資焦點。（路透）

2026年全球股市的前景將會在好幾股力量拉扯中展開：一邊是市場動能仍在延續，投資人對寬鬆貨幣政策有所期待；另一邊則是估值已經偏高、漲勢過度集中於少數股票，帶來結構性風險。

回顧2025年，市場表現超乎預期的韌性與強度。主要股指連續第三年出現兩位數漲幅，新興市場資產更是特別亮眼，股市基準指數全年飆漲超過30%，是2017年以來表現最好的一年，債市也有兩位數回報。這跟過去幾年資金一直偏愛已開發市場的情況很不一樣，代表資金開始重返新興市場。

驅動格局轉換的核心因素有二。首先，美國貨幣政策轉彎。在川普任內，聯準會持續降息，加上市場預期他會任命一位作風偏鴿的新主席，導致美元出現2017年以來最弱的年度走勢。美元走貶，對新興市場資產是一大助攻，也讓投資人更積極操作利差交易。

其次，人工智慧熱潮席捲全球，帶動科技股和相關類股大漲，成了美股甚至全球股市的重要引擎。

雖然2025年初市場經歷大震盪，包括中國AI新創公司的突破震撼矽谷、川普在4月祭出大規模關稅引發市場崩跌，但靠著企業獲利表現強韌、經濟成長比預期快，加上市場期待聯準會重啟降息循環，很快將行情拉起來。

市場的韌性也讓資金配置出現變化，像亞太（不含日本）地區股指全年上漲約27%，表現優於史坦普500指數的上漲16%，顯示資金流向正趨於多元化。

步入2026年，聯準會的政策路徑與美元走向，無疑是決定市場方向的關鍵變數。目前市場價格反映聯準會今年可能降息大約50個基點；但如果經濟數據配合，再加上新的鴿派主席上任，降息幅度「有可能比市場預期的還要多」。

在這種情況下，美元會承受更大壓力，從而繼續支撐新興市場資產。分析師普遍認為，美元的賣壓可能會一路持續到2026年。

美股估值現已來到讓人擔憂的高點。史坦普500指數的席勒本益比在2025年底接近40，此一數值僅次於網際網路泡沫時期的高峰。歷史經驗顯示，從如此高的估值起點出發，市場幾乎從未為投資者帶來高於通膨的實質回報。

更深的隱憂是漲勢太集中。「美股七雄」就占了全球已開發市場股指大約25%的權重，這讓市場結構變得很脆弱。有分析師形容，「就像玩疊疊樂，只要抽掉一塊關鍵積木，整個都可能垮掉」。

2026年，AI趨勢不會消失，但市場的鑑別力已然提升。投資人更清晰地分辨出哪些是真正受惠於AI需求、有穩健基礎建設和現金流支撐的公司，哪些是僅告題材炒作撐起估值的股票。有跡象顯示，投資機會的光譜正在拓寬。

新興市場 降息 聯準會

