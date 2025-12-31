東南亞鞋業抗關稅 加快自動化

我的頻道

編譯林聰毅／綜合報導
據世界鞋類年鑑，越南和印尼是世界第二、三大鞋類出口國，2024年出貨量分別為16億雙和6億雙。（路透）
據世界鞋類年鑑，越南和印尼是世界第二、三大鞋類出口國，2024年出貨量分別為16億雙和6億雙。（路透）

美國關稅效應正逐漸擴散至東南亞經濟體的關鍵產業，外國鞋業製造商紛紛取消在印尼的投資計畫，越南的鞋廠也正承擔部分上漲成本，並已加快自動化腳步且放緩招募。

川普總統對來自印尼和柬埔寨的商品加徵19%的「對等關稅」，對越南商品則加徵20%關稅。印尼鞋業協會（Aprisindo）執行董事多西沃達表示，關稅帶來的不確定性促使一些投資者取消了在印尼建廠的計畫。他說：「我們希望美國政府能將19%的關稅降至15%或10%。」

據2025年世界鞋類年鑑，越南和印尼是僅次於中國的世界第二、三大鞋類出口國，2024年出貨量分別為16億雙和6億雙，柬埔寨也擠進前十名。

2024年印尼對美國的鞋類出口達23.9億美元，占該產業出口總額的33.7%。但多西沃達表示，2025年1-9月美國對印尼鞋類產品的需求較一年前下降約23%，他並指出，美國政府停擺43天導致消費者購買力下降，10月及11月的跌幅恐進一步擴大。他說，如果關稅維持在15%以上，加上勞動成本上揚，印尼製造的產品將不再具有競爭力。

越南國家統計局則指出，繼前三個月下滑13%後，越南11月對美國的鞋類出口較去年同期下降4%。企業因應關稅的措施，包括尋找新客戶、削減成本、銷售價格較高的產品。

一位管理數萬名員工的企業主管表示，關稅造成的成本上漲由買家和製造商共同承擔，許多工廠正在推動自動化。馬來亞銀行（Maybank）經濟學家布萊恩‧李（音譯）說，企業在招聘方面也變得更謹慎。

印尼鞋業協會和越南皮革、鞋類和手提包協會表示，正在轉向歐盟、日本等市場。印尼和歐盟在9月簽署了一項貿易協議，可望取消幾乎所有鞋類關稅，但最快要到2027年下半年才會生效。

美國需求放緩也促使亞洲製造商尋找新市場，但一些美國買家表示，不會因新關稅而放棄在該地區的供應商，顯示川普欲藉關稅迫使製造商將生產轉移到美國的作法，並未收到預期效果。

