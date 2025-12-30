我的頻道

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

南非幣今年強升13% 16年來最大漲幅

編譯劉忠勇／綜合報導
南非蘭德今年以來兌美元升值13%，可望創下2009年以來單年最大漲幅，除美元走軟外，南非國內政局趨於穩定，也強化南非對投資人的吸引力。

展望2026年，這個非洲最大經濟體的通膨放緩、經濟成長加速，加上市場預期美國聯準會（Fed）會進一步降息，蘭德可能繼續升值。

投資人也關注國營電力公司Eskom的整飭進度，經歷多年輪流停電後，2025年大都能維持穩定供電；此外，鐵路與港口營運商的改善狀況也將是關注焦點。外資今年買超南非債券724億蘭德（約43億美元），遠超過2024年的156億蘭德。

Allspring全球投資基金經理人范畢昂（Lauren van Biljon）說：「要能進一步上漲的催化劑，可能是海外投資人持續把資金轉進南非」，或是投資人降低對匯率波動的避險操作。」「Fed進一步寬鬆，應能讓高殖利率新興市場的熱度維持不墜，至少會持續到2026年上半年。」

南非總統拉瑪佛沙維持了聯合政府的運作，並推出多項政策措施，今年經濟成長率可望達到1.3%，優於過去十年平均不到1%的表現。

南非 蘭德 殖利率

