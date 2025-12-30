市場憂供給短缺 銅價叩關1.3萬美元

我的頻道

編譯葉亭均、陳苓／綜合報導
倫敦金屬交易所（LME）的銅價延續年末漲勢，29日再破新高、逼近每噸1萬3000美元大關。供給短缺的憂慮，使今年來銅價噴高40%以上，可望寫下逾十年來的年度最大漲幅。

LME 29日一開盤，銅期貨價跳漲6.6%至每噸1萬2960美元，為2022年來的盤中最激烈漲勢，但漲幅隨後收斂至2%左右。紐約銅期貨價早盤則走低2%。

最新漲勢讓銅價的非凡表現再添一筆，2025年來暴衝逾40%，有望締造2009年來的最佳年度表現。

美國總統川普定於2026年中決定是否對加工銅品，開徵進口關稅，促使交易商趕在可能的關稅上路前，大舉囤積銅，導致全球其他地方的銅庫存銳減。

這種憂慮使得美國紐約商品交易所（Comex）的銅價，與LME出現空前價差。交易者紛紛購買LME銅銷往Comex，以便從價差中獲利。如今紐約商品交易所（Comex）的銅庫存破新高、達40萬噸以上，而LME的歐洲銅庫存則驟降至不到2萬噸。麥肯錫說，目前的供給吃緊是地區性緊俏，而非全球狀況。

紐約新年凌晨氣溫徘徊在冰點上下 留意航班異動

紐約新年凌晨氣溫徘徊在冰點上下 留意航班異動
紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了
紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消
跨年夜乘客注意… 紐約地鐵、鐵路增班 公車減班

跨年夜乘客注意… 紐約地鐵、鐵路增班 公車減班

