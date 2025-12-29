泰國強攻「彩虹經濟」 旅遊、影視業商機進補

我的頻道

編譯吳孟真／綜合報導

泰國多年來始終自我定位為LGBTQ+（多元性別族群）友善國家，2025年更達到重大里程碑，同性婚姻合法化在元月生效，率先東南亞各國。隨著社會以及法律障礙排除，泰國旅遊業、變裝秀和BL劇（男男戀）製作公司在內業者，在政府大力支持下，紛紛尋求從「彩虹經濟」中獲得更多利益。

泰國瑪希敦大學管理學院表示，國內LGBTQ+族群規模逾600萬人，每年估計創造1500億（泰銖，下同，約48億美元）收益，使國內生產毛額（GDP）提升0.3%。英國資產管理公司LGBT資本指出，全球LGBTQ+人口估計約3.88億，每年消費能力超越4.7兆美元。

曼谷「同志驕傲月」活動共同創辦人春瑪蓬表示，今年6月同志大遊行與相關活動營收推估達45億，而政府和民間部門將繼續合作發展「粉紅經濟」，目標2030年前將「曼谷驕傲月」升級為全球性的活動。

市調公司Coherent估計，全球LGBTQ+旅遊市場規模2025年將達3570億美元，並有望以7.8%複合年均成長率，在2032年前攀抵6043.4億美元。泰國觀光局估計，LGBTQ+旅客每年可望為泰國帶來20億美元營收，這些族群有特定休閒方式，也願意負擔更高價格，因為他們多數沒有小孩，有更多可支配收入。

泰國近期蓬勃發展的娛樂事業，則是描述男性之間戀情的「BL劇」。

根據暹羅商業銀行，泰國在過去六年晉身全球最大BL劇產地和出口國，2025年營收預期達49億，市占率達53%，超越日本、南韓和台灣，展現「韓流」般軟實力，大受歡迎主要因內容多樣性且政府支持該產業。

曼谷法政大學則估計，女性主題的「GL劇」也在全球吸引8億觀賞次數，每年可望創造20億收益。

