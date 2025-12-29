AI資料中心缺電 飛機引擎變身發電機

綠電整合至電網受阻，迫使資料中心開發商出奇招：採用飛機引擎解燃眉之急。（路透）

人工智慧（AI ）投資熱潮勢不可擋，但資料中心用電量極大，等待綠電整合至電網不但因供應鏈缺貨受阻，還要苦等數年，已迫使資料中心開發商出奇招：採用飛機引擎解燃眉之急。

英國金融時報（FT）報導，航空衍生渦輪機（aeroderivative turbine）是一種奠基於航空噴射引擎的技術，根據燃氣渦輪機改裝而成，近來需求已隨科技公司大舉布建資料中心而增加。美國智庫乾淨空氣工作小組（CATF）電力計畫主管史波卡斯說：「任何技術，只要能供應電力，吸引力從未這麼強過。」

資料中心目前要連上美國電網的等候期長達七年，且造成所在地電費上漲引發居民反彈，提高了就地發電（on-site power）需求。安裝航空衍生渦輪機和柴油發電機，直接供應資料中心所需電力，因而成為救急之道，無需連上電網，即有電力可驅動、訓練和執行AI模型。

奇異維諾瓦（GE Vernova）便供應航空衍生渦輪機給資料中心開發商Crusoe供應，估計發電容量將近100萬瓩（GW），供電給OpenAI 、甲骨文和軟銀在德州的「星際之門」資料中心。

奇異維諾瓦財務長帕克斯表示，該公司的航空衍生渦輪機及小型燃氣渦輪機組「需求日增」，可作為支援資料中心電力需求的過渡期解決方案。奇異維諾瓦1至9月的航空衍生渦輪機訂單年比激增逾三成。

ProEnergy直接改裝自噴射機引擎的50MW（千瓩）燃氣渦輪機，已售出超過1GW。該公司除了從頭製造零件，也採用波音747飛機現成的CF6-80C2引擎核心。

OpenAI執行長奧特曼 支持的超音速飛機新創Boom Supersonic，也宣布一筆對Crusoe銷售渦輪機的交易，估計可提供1.2GW電力，與為自家噴射機打造的渦輪機「幾乎一模一樣」。

同時，柴油和天然氣發電機的使用率也日增。製造商康明斯（Cummins）已對資料中心開發商售出超過39GW的電力，今年產能幾乎倍增。資料中心部門主管卡特表示，通常資料中心把發電機當作備用電源使用，但作為主要供電來源的需求愈來愈高。不過，就地發電的成本可能高於單純接上電網，且採用化石燃料發電，也有加劇溫室效應氣體排放之虞。