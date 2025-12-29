我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

AI資料中心缺電 飛機引擎變身發電機

編譯湯淑君／綜合報導
綠電整合至電網受阻，迫使資料中心開發商出奇招：採用飛機引擎解燃眉之急。（路透）
綠電整合至電網受阻，迫使資料中心開發商出奇招：採用飛機引擎解燃眉之急。（路透）

人工智慧（AI）投資熱潮勢不可擋，但資料中心用電量極大，等待綠電整合至電網不但因供應鏈缺貨受阻，還要苦等數年，已迫使資料中心開發商出奇招：採用飛機引擎解燃眉之急。

英國金融時報（FT）報導，航空衍生渦輪機（aeroderivative turbine）是一種奠基於航空噴射引擎的技術，根據燃氣渦輪機改裝而成，近來需求已隨科技公司大舉布建資料中心而增加。美國智庫乾淨空氣工作小組（CATF）電力計畫主管史波卡斯說：「任何技術，只要能供應電力，吸引力從未這麼強過。」

資料中心目前要連上美國電網的等候期長達七年，且造成所在地電費上漲引發居民反彈，提高了就地發電（on-site power）需求。安裝航空衍生渦輪機和柴油發電機，直接供應資料中心所需電力，因而成為救急之道，無需連上電網，即有電力可驅動、訓練和執行AI模型。

奇異維諾瓦（GE Vernova）便供應航空衍生渦輪機給資料中心開發商Crusoe供應，估計發電容量將近100萬瓩（GW），供電給OpenAI、甲骨文和軟銀在德州的「星際之門」資料中心。

奇異維諾瓦財務長帕克斯表示，該公司的航空衍生渦輪機及小型燃氣渦輪機組「需求日增」，可作為支援資料中心電力需求的過渡期解決方案。奇異維諾瓦1至9月的航空衍生渦輪機訂單年比激增逾三成。

ProEnergy直接改裝自噴射機引擎的50MW（千瓩）燃氣渦輪機，已售出超過1GW。該公司除了從頭製造零件，也採用波音747飛機現成的CF6-80C2引擎核心。

OpenAI執行長奧特曼支持的超音速飛機新創Boom Supersonic，也宣布一筆對Crusoe銷售渦輪機的交易，估計可提供1.2GW電力，與為自家噴射機打造的渦輪機「幾乎一模一樣」。

同時，柴油和天然氣發電機的使用率也日增。製造商康明斯（Cummins）已對資料中心開發商售出超過39GW的電力，今年產能幾乎倍增。資料中心部門主管卡特表示，通常資料中心把發電機當作備用電源使用，但作為主要供電來源的需求愈來愈高。不過，就地發電的成本可能高於單純接上電網，且採用化石燃料發電，也有加劇溫室效應氣體排放之虞。

AI OpenAI 奧特曼

上一則

IBM傳奇執行長郭士納83歲辭世 曾帶領「藍色巨人」重返榮耀

下一則

倫敦銅價狂飆近7%創新高 逼近1萬3000萬美元大關

延伸閱讀

香港財長示警：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛

香港財長示警：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛
姚晨紀念高崎機場 攜兒直奔廈門打卡「即將消失機位」

姚晨紀念高崎機場 攜兒直奔廈門打卡「即將消失機位」
AI投資熱潮…資料中心用電飢渴有解？業者腦筋動到「這一塊」

AI投資熱潮…資料中心用電飢渴有解？業者腦筋動到「這一塊」
AI用電潮衝破政策阻力 全球綠色債券發行創新高 亞太區成關鍵引擎

AI用電潮衝破政策阻力 全球綠色債券發行創新高 亞太區成關鍵引擎

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控