全球併購交易衝上歷史次高 今年達4.5兆美元

全球今年併購交易規模衝上4.5兆美元，攀抵歷史次高，反映在大環境有利因素推動下，巨型交易案頻仍。

英國金融時報（FT）報導，根據倫敦證交所集團數據，全球合併與收購（M&A）活動的規模，較2024年激增近50%至4.5兆美元，為這40多年有紀錄以來第二高，僅次於2021年疫情期間的榮景；共有68筆規模至少100億美元的交易，重塑媒體、工業等產業版圖，反映業者抓緊市場熱絡、融資易取得、美國監管環境鬆綁等難得機會，發動策略交易。

投銀Centerview Partners共同總裁金東尼（音譯）表示，「這種大規模的M&A為十年僅見……這些交易案正在重塑產業」，「具規模的M&A需要眾多要素齊備，我們目前似乎正匯聚了這些要素」。

數據估算，交易熱潮促使投資銀行收取的費用衝上1350億美元，較去年跳增9%，當中逾半數來自美國；針對美國標的的交易額達2.3兆美元，占比破五成，為1998年來最高。

今年前兩大交易提案是，Netflix與派拉蒙競購華納兄弟探索、聯合太平洋鐵路合併諾福克南方鐵路打造規模2500億美元鐵路巨頭的收購案。