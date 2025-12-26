我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

南韓評估通膨風險 明年降息有望

編譯林文彬／綜合報導

南韓央行表示，對明年進一步降息持開放態度，將全面評估通膨、經濟成長及金融穩定持續演化的風險後，決定是否以及何時降息。央行也對韓元疲軟及房價不斷上漲帶來的風險，提高警戒。

南韓央行在25日公布的2026年貨幣政策聲明中指出，南韓通膨率預估將在2%目標水準附近遊走，但韓元匯率低落與國內消費復甦，可能導致通膨升溫壓力大於預期。經濟成長預料將改善，朝潛在成長率邁進，但展望仍面臨許多與全球貿易環境、半導體景氣循環和內需復甦速度有關的風險。

繼南韓央行上月底上修明年消費者物價漲幅預估後，全球大型投資銀行也紛紛以韓元貶值為由，上修南韓通膨預測。美國銀行和法國農業信貸銀行將南韓明年通膨展望從1.8%調升至2.1%，標普全球預估值從1.9%上修至2%，惠譽從2%調高至2.2%。

南韓央行也從金融穩定角度，呼籲對首爾及周邊地區房價、家庭債務和匯率波動加劇影響「保持警戒」。針對韓元匯率波動和國內外不確定性升高，南韓央行承諾將加強監管市場，並積極採取穩定市場的措施，以打擊過度羊群效應。

另外，南韓央行也承諾加強處理外匯供需的結構性失衡，及推動降低外國投資人進入難度的制度改善措施，例如開放匯市24小時全天候交易。南韓央行也將尋求延長即將到期的換匯協議，並與合作夥伴國家積極討論強化區域金融安全網事宜，藉此強化吸收外部衝擊能力。

穩定幣議題方面，南韓央行將積極參與和政府及國會的相關立法討論，並致力於建立把總體經濟穩定納入考量的管理框架。

南韓央行去年10月開始調降基準利率，截至目前為止已降息四次，基準利率從3.5%下滑1個百分點至2.5%，今年11月維持基準利率不變，但六名成員中認同及不認同未來三個月可能需要繼續寬鬆貨幣的人各占一半，顯示進一步降息意願和前一次會議相比已減弱。

彭博資訊12月調查的經濟學家已將南韓央行下一次降息預估時間，往後推一年至2026年最後一季。一些分析師甚至認為，南韓央行降息周期已結束。

南韓 央行 降息

上一則

台積「騰籠換鳥」防羅唯仁竊密 全面更換先進製程專案代號

下一則

中國中止促銷補貼 豐田在華銷量大幅下滑

延伸閱讀

最大咖偶像聖誕應援 耶穌「生日咖啡廳」南韓亮相

最大咖偶像聖誕應援 耶穌「生日咖啡廳」南韓亮相
新台幣兌美元第4季匯價表現 名列主要貨幣末段班

新台幣兌美元第4季匯價表現 名列主要貨幣末段班
通膨數字低於預期 為何多數民眾卻無感？

通膨數字低於預期 為何多數民眾卻無感？
訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

熱門新聞

若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
拜數月前推出AI處理器晶片所賜，阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上，漲幅大舉碾壓輝達。（路透）

別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

2025-12-23 08:10
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單