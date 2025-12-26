南韓評估通膨風險 明年降息有望

南韓央行 表示，對明年進一步降息 持開放態度，將全面評估通膨、經濟成長及金融穩定持續演化的風險後，決定是否以及何時降息。央行也對韓元疲軟及房價不斷上漲帶來的風險，提高警戒。

南韓央行在25日公布的2026年貨幣政策聲明中指出，南韓通膨率預估將在2%目標水準附近遊走，但韓元匯率低落與國內消費復甦，可能導致通膨升溫壓力大於預期。經濟成長預料將改善，朝潛在成長率邁進，但展望仍面臨許多與全球貿易環境、半導體景氣循環和內需復甦速度有關的風險。

繼南韓央行上月底上修明年消費者物價漲幅預估後，全球大型投資銀行也紛紛以韓元貶值為由，上修南韓通膨預測。美國銀行和法國農業信貸銀行將南韓明年通膨展望從1.8%調升至2.1%，標普全球預估值從1.9%上修至2%，惠譽從2%調高至2.2%。

南韓央行也從金融穩定角度，呼籲對首爾及周邊地區房價、家庭債務和匯率波動加劇影響「保持警戒」。針對韓元匯率波動和國內外不確定性升高，南韓央行承諾將加強監管市場，並積極採取穩定市場的措施，以打擊過度羊群效應。

另外，南韓央行也承諾加強處理外匯供需的結構性失衡，及推動降低外國投資人進入難度的制度改善措施，例如開放匯市24小時全天候交易。南韓央行也將尋求延長即將到期的換匯協議，並與合作夥伴國家積極討論強化區域金融安全網事宜，藉此強化吸收外部衝擊能力。

穩定幣議題方面，南韓央行將積極參與和政府及國會的相關立法討論，並致力於建立把總體經濟穩定納入考量的管理框架。

南韓央行去年10月開始調降基準利率，截至目前為止已降息四次，基準利率從3.5%下滑1個百分點至2.5%，今年11月維持基準利率不變，但六名成員中認同及不認同未來三個月可能需要繼續寬鬆貨幣的人各占一半，顯示進一步降息意願和前一次會議相比已減弱。

彭博資訊12月調查的經濟學家已將南韓央行下一次降息預估時間，往後推一年至2026年最後一季。一些分析師甚至認為，南韓央行降息周期已結束。