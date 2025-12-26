我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

中國中止促銷補貼 豐田在華銷量大幅下滑

編譯易起宇／綜合報導

豐田汽車11月的全球銷量和產量同步下滑，很大一部分原因是中國中止了對電動車和節能車輛的促銷補貼，導致中國市場銷量大幅下滑。

豐田25日表示，包括子公司大發和日野汽車在內的11月全球銷量，比去年同期下滑1.9%至約96.6萬輛；產量則下滑3.4%至約93.4萬輛。

該公司表示，Toyota和Lexus品牌11月中國銷量萎縮12%，主因是多座主要城市因資金耗盡而結束舊換新補貼。在此同時，中日關係也因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言而出現緊張。

豐田上月泰國產量大增15%，美國也增長9%，但在中國卻銳減14%、日本減9.7%，英國則減7.9%。

全球車廠正面臨更大的不確定性，致力於設法度過當前貿易緊張、監管規定改變和經濟前景不確定的環境。豐田的銷量被視為汽車業在強勁長期需求與短期經濟和政策逆風間取得平衡所做努力的指標。

本田11月銷量也受中國市場影響，下滑15%至約27.4萬輛，中國地區銷量更是銳減34%；產量則受到中國禁止安世半導體當地工廠出口導致的晶片短缺持續影響，北美產量銳減61%。

至於日產11月全球產量也下滑4.2%至25.7萬輛，但中國產量卻逆勢大增22%。

豐田 日本 高市早苗

上一則

南韓評估通膨風險 明年降息有望

下一則

私募股權Clearlake Capital撐績效 疑似資產左手轉右手

延伸閱讀

中國要求旅行社減少赴日簽證 將旅客數降至6成

中國要求旅行社減少赴日簽證 將旅客數降至6成
高市早苗計劃儘早訪美會川普 正進行協調

高市早苗計劃儘早訪美會川普 正進行協調
中客減少效應浮現 日媒：地方政府改期待台灣觀光客「回頭客多」

中客減少效應浮現 日媒：地方政府改期待台灣觀光客「回頭客多」
日本明年度預算案將創紀錄 預期日銀升息將推升償息成本

日本明年度預算案將創紀錄 預期日銀升息將推升償息成本

熱門新聞

若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
拜數月前推出AI處理器晶片所賜，阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上，漲幅大舉碾壓輝達。（路透）

別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

2025-12-23 08:10
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單