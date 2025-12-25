日本明年度預算案將創紀錄 預期日銀升息將推升償息成本

日本國會大樓。（路透）

日本 首相高市早苗 領導的政府，正為2026年4月起的2026年度，規劃創紀錄的初步預算，規模122.3兆日圓（7,860億美元），連兩年創新高，計算長期成本的利率則設定在約3%，為1997年來最高，暗示預期日本銀行（央行）明年將繼續升息，從而推升日債殖利率 。

高市24日表示，2026年度預算總額將約為122.3兆日圓，比2025年度的115.2兆日圓增加約6.3%，為初步預算額新高紀錄。日本財相片山皋月正與其他部會首長討論預算案，預定最快25日獲高市內閣批准。

2026年度預算額的增幅遠超過通膨率，彭博資訊引述文件指出，社會安全支出將增加約2.1%至39.1兆日圓，國防支出增加到約8.8兆日圓。也推升了整體預算額。

高市說，為支應支出，政府計劃透過發行新公債，籌措約29.6兆日圓，預算對發債的依賴度將降至24.2%，低於今年度的24.9%。稅收也將成員重要財源，預估將達到創新高的83.7兆日圓。內閣府23日上調今年度經濟成長率預測0.4個百分點到1.1%，明年度將加速至1.3%。

彭博與日經新聞引述知情人士指出，2026年度預算案是以約3%的利率，計算預估償息成本，高於2025年度的2%，也是1997年來最高。日銀升息與財政憂慮，已經日本公債殖利率升破2%。

日銀總裁植田和男25日在經團連發表演說時表示，日銀對達成可持續物價目標的信心升高，日本「正穩步接近達成2%、伴隨薪資成長的物價穩定目標」，暗示明年可能進一步升息。

她重申，日銀有意在經濟展望如其預期時升息，並表示實質利率仍位居非常低迷的水準，「薪資與物價溫和攀升的機制，高度可能在明年之後持續」，「因此，實現日銀基本情境的可能性似乎已持續升高」。彭博訪調的經濟學家預期，日銀將每半年升息一次。