我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

曼哈頓租金創新高漲到驚人數字 李文籲快建可負擔住房

金價每英兩衝4400美元 今年來大漲近7成

編譯林文彬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

地緣政治緊張情勢不斷升高，加上投資人押注美國將進一步降息，帶動國際金價22日盤中首度突破每英兩4400美元，且與銀價雙雙改寫歷史新高，穩步邁向40多年來最佳全年表現。

黃金現貨價格22日盤中漲2%，報每英兩4427.37美元，改寫10月寫下的舊紀錄；白銀現貨價格勁揚3.4%，報每英兩69.45美元。金價今年來截至22日盤中已大漲近七成，銀價狂飆近140%，都很可能寫下1979年以來最強勁的全年表現。

其他貴金屬價格22日也同步勁揚，白金現貨價格一度大漲5.7%至每英兩2,087.86美元，是2008年以來首度站上2000美元大關，且連續第八個交易日走揚；鈀金也漲逾5%至每英兩1800.06美元，是近三年高點。

交易員押注美國聯準會（Fed）2026年將降息兩次，點燃黃金和白銀價格最新一波漲勢，地緣政治緊張情勢日益升高也強化這兩種金屬避險魅力。美國已強化對委內瑞拉祭出的石油封鎖措施，加強施壓總統馬杜洛政府，烏克蘭也首度在地中海攻擊俄羅斯影子艦隊油輪。

StoneX分析師奧康奈爾（Rhona O'connell）說：「如果要指出一個關鍵基本面因素，我會說是美國總統川普上周談論委內瑞拉時據傳使用『戰爭』字眼，川普先前部分競選政見以『和平』一詞為核心。」

展望未來，高盛集團等數家銀行業者預期，2026年金價將繼續攀升。高盛的基準情境是金價2026年12月將漲至每英兩4,900美元，意味將從目前水準再漲逾一成。高盛預期，央行需求強勁及Fed降息提供的周期性支撐將拉抬金價，持續建議投資人做多黃金。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）也表示，瑞銀仍看好金價明年應會進一步上漲，目標價為每英兩4500美元。Pepperstone集團策略師吳迪琳則指出，央行買盤、實體需求及地緣政治避險是金價「中至長線」的支柱，Fed政策與實質利率則會持續引發周期性波動。

金價 高盛 降息

上一則

印度加速另尋市場 與紐西蘭完成自貿談判

下一則

不用挨針了 「瘦瘦針」龍頭諾和諾德減重藥丸獲FDA核准

延伸閱讀

避險資金潮湧入 黃金、白銀雙雙改寫歷史新高

避險資金潮湧入 黃金、白銀雙雙改寫歷史新高
川普稱委內瑞拉趕走美企 學者稱是當年資源民族主義造成

川普稱委內瑞拉趕走美企 學者稱是當年資源民族主義造成
加勒比海追逐戰 委內瑞拉「幽靈油輪」甩開登檢 美海岸防衛隊追緝

加勒比海追逐戰 委內瑞拉「幽靈油輪」甩開登檢 美海岸防衛隊追緝
天生好運體質「4生肖」火馬年富貴臨門…股票大漲、工作接不完

天生好運體質「4生肖」火馬年富貴臨門…股票大漲、工作接不完

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10
那斯達克（Nasdaq）擬延長交易時間。 (美聯社)

美股「永不睡覺」時代來了？那斯達克計劃交易時間延長至23小時

2025-12-15 19:47

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲