金價每英兩衝4400美元 今年來大漲近7成

地緣政治緊張情勢不斷升高，加上投資人押注美國將進一步降息 ，帶動國際金價 22日盤中首度突破每英兩4400美元，且與銀價雙雙改寫歷史新高，穩步邁向40多年來最佳全年表現。

黃金現貨價格22日盤中漲2%，報每英兩4427.37美元，改寫10月寫下的舊紀錄；白銀現貨價格勁揚3.4%，報每英兩69.45美元。金價今年來截至22日盤中已大漲近七成，銀價狂飆近140%，都很可能寫下1979年以來最強勁的全年表現。

其他貴金屬價格22日也同步勁揚，白金現貨價格一度大漲5.7%至每英兩2,087.86美元，是2008年以來首度站上2000美元大關，且連續第八個交易日走揚；鈀金也漲逾5%至每英兩1800.06美元，是近三年高點。

交易員押注美國聯準會（Fed）2026年將降息兩次，點燃黃金和白銀價格最新一波漲勢，地緣政治緊張情勢日益升高也強化這兩種金屬避險魅力。美國已強化對委內瑞拉祭出的石油封鎖措施，加強施壓總統馬杜洛政府，烏克蘭也首度在地中海攻擊俄羅斯影子艦隊油輪。

StoneX分析師奧康奈爾（Rhona O'connell）說：「如果要指出一個關鍵基本面因素，我會說是美國總統川普上周談論委內瑞拉時據傳使用『戰爭』字眼，川普先前部分競選政見以『和平』一詞為核心。」

展望未來，高盛 集團等數家銀行業者預期，2026年金價將繼續攀升。高盛的基準情境是金價2026年12月將漲至每英兩4,900美元，意味將從目前水準再漲逾一成。高盛預期，央行需求強勁及Fed降息提供的周期性支撐將拉抬金價，持續建議投資人做多黃金。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）也表示，瑞銀仍看好金價明年應會進一步上漲，目標價為每英兩4500美元。Pepperstone集團策略師吳迪琳則指出，央行買盤、實體需求及地緣政治避險是金價「中至長線」的支柱，Fed政策與實質利率則會持續引發周期性波動。