記憶體的「Nvidia時刻」到？傳三星/SK海力士 本季毛利率將超車台積

外媒傳出，三星電子記憶體部門與SK海力士的獲利，有望在第4季超車晶圓代工一哥台積電，可能是記憶體利潤七年來首次勝過晶圓代工。

韓國經濟日報與科技部落客Jukan發文寫道，據半導體業和投資業，三星記憶體業務與SK海力士的毛利率 ，本季估計為63%-67%，超越台積的60%；毛利率被視為獲利能力的關鍵指標。

報導指出，台積運用先進的3奈米製程，替IC設計大廠輝達 （Nvidia）、超微（AMD）、博通等代工生產AI 加速器。由於這種晶片能決定AI在「訓練」方面的表現，讓台積和輝達成了AI半導體的主角。但如今AI重心從訓練轉向「推論」，能隨時存取資料成為關鍵，帶動記憶體需求激增。外界認為，「記憶體中心」的年代揭幕，高性能的DRAM和NAND flash將決定AI發展步伐。

文章說，記憶體業的「Nvidia時刻」到來，即由特定公司重塑業界架構，一如輝達引領AI晶片革命；AI推論帶來記憶體的黃金年代，明年市場規模可達4,440億美元。

報導並說，三星和SK海力士是全球記憶體的前兩大廠，記憶體三哥美光17日宣布上季（9-11月）毛利率為56%，並預測本季（12月-明年2月）毛利率將升至67%，這表示明年初時，美光獲利也可能贏過台積。儘管美光只是AI配角，但該公司推估的毛利，與輝達（72%）相近，並超越台積（60%）。