降息救不了亞洲？彭博專欄：央行彈藥所剩不多 2026年進入艱難期

專家指出，2025年亞洲各國靠寬鬆撐場，但政策空間正迅速縮小，2026年將面臨艱難階段。示意圖。（路透）

2025年，亞洲經濟處於寬鬆卻乏力的狀態。彭博專欄作家摩斯（Daniel Moss）撰稿指出，成長低迷、通膨偏低，多數央行 有降息 空間，卻多半勉強托底，而非積極刺激。美國總統川普4月加徵關稅引發的緊張情緒已經消退，亞洲各國的關稅談判到了令人不安、尚未構成災難的水準，但真正的衝擊可能要到2026年才會完全浮現。

分析師今年在預測全球第二大經濟體時頻頻失手，問題不是對成長的判斷有誤，經濟勉強達到了北京設定的5%目標，而是對政策反應的期待錯誤。中國大型銀行因政治局措辭，高度期待強力刺激，最終卻落空，年初至今LPR僅小幅下調10個基點。經濟確實需要提振，但未必等得到。

泰國央行換帥也沒帶來政策急轉彎。市場原本押注新任總裁維泰上任後首場會議就會降息，結果他選擇先累積共識。

印尼 的情況則顯示政治影響力上升。原本以技術官僚著稱的央行，在財政部長穆里亞尼9月被迫下台後失去部分防護，總裁瓦瑞耀迅速降息，並公開表態配合總統蘇比安托的成長目標，代價是印尼盾走弱，央行必須頻繁進場干預。

在溝通策略上，澳洲央行布洛克刻意不給出明確的前瞻指引，如今通膨回溫時，交易員開始押注升息。回頭看，她的保留態度反而顯得穩健。

日本則走在不同道路上。在全球經濟避開衰退、通膨高於2%目標的背景下，日銀（央行）總裁植田和男把握時機升息，可能成為現代日本央行中，少數卸任時利率高於上任時的人。經濟能否承受仍有待2026年驗證。

總體來看，2025年的亞洲仍靠寬鬆撐場，但政策空間正迅速縮小。當降息效力遞減、政治與外部風險交織，真正艱難的階段才正要開始。