我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

日銀將升息1碼 預期推升匯價

編譯林奇賢／綜合報導

日圓兌美元16日盤中一度升破155，因市場普遍預期日銀（央行）將在19日升息1碼，加上近期股市再起波瀾，使資金遁入避風港。

外界普遍預期日銀政策委員會將在為期兩天的會議結束時，把政策利率由0.25%上調至0.75%，為1995年來最高水準。

即便如此，日本的基準利率仍是主要國家第二低，僅高於瑞士。隨著市場對12月升息的押注升溫，日圓匯率已從11月下旬的低點，反彈逾1%。

彭博經濟學家說，市場如今關注的焦點轉向總裁植田和男在記者會上給出的指引，預計他會語帶保守，避免透露未來升息的時機點。但另有分析師認為，植田和男也面臨需釋出鷹派訊號的壓力，以免日圓再度貶值，從而推升進口成本和整體通膨。

SuMi TRUST研究所的資深經濟學家藤本圭（音譯）表示，鑒於市場已反映日銀12月升息的預期，且近期日圓的疲軟，主要是由於對日本財政狀況惡化的擔憂所致，他預計日圓在日銀本周調升利率後不會大幅升值。

駐紐約的德意志銀行總經策略師貝克則說，日本投資人可能得在他們的外國投資組合中提高外匯避險，因為現在沒這麼做的話，「風險不小」。他在15日的研究報告中寫道，「過去日債殖利率低、日股表現落後、日圓弱，高度曝險於外國資產，實屬合理」，「但這樣的局面似乎已有所轉變」。

殖利率 日本 匯率

上一則

比特幣一度跌破8.6萬元 買盤陷「慢性失血」

下一則

UPS將砸1.2億美元 買400台卸貨機器人

延伸閱讀

台灣是否適用日本集體自衛權？高市早苗：對象極為有限

台灣是否適用日本集體自衛權？高市早苗：對象極為有限
日銀最快下月啟動83兆日圓ETF「慢慢出脫」計畫 恐耗時百年才能賣完

日銀最快下月啟動83兆日圓ETF「慢慢出脫」計畫 恐耗時百年才能賣完
他大一時扳倒史丹福校長 新書再揭大學內幕

他大一時扳倒史丹福校長 新書再揭大學內幕
Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友