我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「當哈利遇上莎莉」導演與妻身亡 疑被兒子持刀殺害

徒手制伏雪梨海灘槍手 43歲英勇水果店老闆身中2槍 現況曝光

今年最強亞幣出爐 馬元泰銖強升逾8% 這國挾AI題材明年續俏

編譯葉亭均／綜合外電
馬來西亞貨幣馬元今年強升超過9%，有望連續第二年成為表現最佳亞幣。（路透）
馬來西亞貨幣馬元今年強升超過9%，有望連續第二年成為表現最佳亞幣。（路透）

兩大東南亞貨幣近來表現強勢，泰銖匯率升值至四年多來最高，這讓本周即將決策的泰國央行面臨阻升泰銖的壓力；馬來西亞貨幣馬元則有望連續第二年成為表現最佳亞幣，一些策略師預期，在AI題材帶動下，馬元的升勢將延續至2026年。

在美元走弱的背景下，根據彭博資訊的亞幣即期報酬排行，馬元兌美元今年來強力升值逾9%，在亞幣中高居第一；泰銖升值約8%，報酬排行居次，新加坡幣星元位居第三，升值約5.7%。相較下，新台幣升值約4.78%，在報酬排行第五。

泰國央行周一（15日）緊縮黃金交易商的外匯遠期交易規定，因為泰銖兌美元升至31.523，創下自2021年6月以來最強水準。

泰銖持續走強，迫使泰國央行在本周三會議上面臨更大壓力，可能需要釋出進一步寬鬆的訊號，因為泰國出口商正面臨美國新關稅帶來的額外衝擊。儘管官方已設法削弱國內購買黃金對泰銖的影響，但目前正值旅遊旺季，為泰銖匯價帶來新的升值動能。

紐約梅隆銀行資深策略師魏坤崇（音譯）在客戶報告中表示：「在經濟成長疲弱、通膨降溫以及政治不確定性之下，我們認為泰銖過度升值並不受歡迎。泰銖走強是我們仍認為2026年存在降息風險的原因之一。」

不過，泰銖的升勢可能會因泰國與柬埔寨持續的邊境衝突而降溫。泰國預定明年初舉行國會大選，政治風險也可能對匯率造成壓力。

另一方面，馬元周一盤中又升值0.2%，報4.0887馬元兌1美元，今年累計升值逾9%。

策略師指出，大馬挾持AI基礎建設題材、與全球科技供應鏈的深度連結、正向的經濟成長前景，以及政府持續推動財政整頓政策，皆對馬元走勢有利。此外，馬國央行明年政策可能維持穩定，也提供進一步支撐。

新加坡銀行與三菱日聯銀行的策略師預期，馬元兌美元在明年底前將接近4.00水準。高盛則預測馬元將升值至3.95，若實現，將創下七年來新高。

新加坡銀行外匯策略師 Moh Siong Sim 表示：「在AI需求激增帶動強勁科技出口，以及外國直接投資持續流入、尤其是資料中心領域的支撐下，馬元有望在明年延續升勢。」

馬來西亞已崛起為亞洲資料中心建設樞紐，帶來新的經濟成長機會。根據央行數據，今年前九個月資料中心相關的出口服務金額激增至107億馬元（約26億美元），高於去年同期的12億馬元。

泰國 央行 新加坡

上一則

AI需求不是假的 甲骨文近3個月敲定1500億美元資料中心租賃承諾

延伸閱讀

對停火「態度開放」卻仍互控攻擊 泰柬戰火擴大、白宮說話了

對停火「態度開放」卻仍互控攻擊 泰柬戰火擴大、白宮說話了
泰柬衝突升溫 泰總理拚政績 川普關稅外交恐失效

泰柬衝突升溫 泰總理拚政績 川普關稅外交恐失效
川普才說「他們同意停火」 泰續炸柬邊境 還嗆：無須聽任何人命令

川普才說「他們同意停火」 泰續炸柬邊境 還嗆：無須聽任何人命令
馬來西亞駐聯代表 會僑民闡述外交使命

馬來西亞駐聯代表 會僑民闡述外交使命

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透

Fed決策／9比3通過鷹派降息 印鈔機再開每月購債400億

2025-12-10 16:00
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10

超人氣

更多 >
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤