海運價格反彈 業者：跨太平洋貨量仍待回溫

貨攬業者指出，隨著美國年底假期的主要補貨作業大致完成，美國進口端出貨動能明顯轉弱，中國出口端整體裝載率約落在70%至90%，顯示市場貨量尚未全面回溫。圖為一艘貨輪駛過中國青島港口。(美聯社)

海運運價指數勁揚，長程航線走揚，為年末淡季市場帶來一絲反彈訊號。不過，貨攬業者強調，目前跨太平洋（TP）航線的需求依舊疲弱，貨量尚未真正回溫，較為明顯的漲勢有待1月年前持續觀察。

根據上海航交所公布的最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）再度反彈，漲幅近8%，4大長程航線同步反彈。

TP航線是指亞洲與北美之間的跨太平洋海運航線，為全球重要的貨櫃運輸通道之一，一般可再分為美西航線（USWC）與美東航 線（USEC），近期運價走勢都比上週成長。

貨攬業者指出，跨太平洋航線（Trans-Pacific, TP）實際上仍呈現需求趨緩、運價整理的走勢，隨著美國耶誕節與新年檔期前的主要補貨作業大致完成，美國進口端出貨動能明顯轉弱，中國出口端整體裝載率約落在70%至90%，顯示市場貨量尚未全面回溫，12月上旬即期市場（Spot）報價仍具彈性，航商與聯盟間價格差距明顯，反映目前市場供需結構仍偏寬鬆。

船公司陸續宣布12月運價調整與加價措施（GRI），貨攬業者指出，業界多半視為目標價或指標價位，實際成交仍須視貨量回溫與裝載情況而定，短期內全面落實的難度仍高，較為明顯的漲勢有待1月年前貨量回溫，以及船公司運力調控配合。

歐洲航線方面，貨攬業者表示，12月16日至12月31日各聯盟公布的參考運價顯示，整體漲幅約落在300至500美元，顯示船公司對年底歐洲航線運價仍有一定撐價企圖。

展望後市，中菲行指出，影響海運產業前景的兩大不確定因素仍待觀察，第1是庫存回補進度，第2為紅海、蘇伊士運河 航線的恢復情況。市場目前已進入傳統農曆新年前的淡季，船公司雖透過削減航班與安排空班航行調整供給，但艙位收縮對運價支撐有限，整體市場仍偏弱。

陽明表示，海運市場持續波動下，部分市場運價上漲，但短期航運市場表現呈現東西向航線艙位供給壓力較大，區間航線如亞洲區間市場貨量需求相較樂觀，陽明海運積極提升貨源，並透過航線區間艙位調配，穩健整體營運表現。