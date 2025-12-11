記憶體缺貨 催動價格暴漲 筆電手機首當其衝

我的頻道

財經新聞組／綜合報導

記憶體價格暴漲衍生新一波電子業通膨，筆電、智慧手機、顯卡、網通等電子產品壓力大，漲價潮一觸即發。綜合業界與研調機構預測，筆電與智慧手機首當其衝，2026年終端產品售價恐調升5%至20%以上。

電子終端產品漲價，消費者荷包更瘦了，最直接的就是買氣急墜，出現「量縮價漲」狀況，廠商東西賣不出去，民眾也沒新3C可用，都是輸家。

PC品牌廠2025年才經歷川普關稅震撼彈，引發全球製造據點調整，但在記憶體瘋漲下，2026年需求可能更黯淡。研調機構集邦科技（TrendForce）下修2026年全球筆電生產出貨預測，從原先的年增1.7%，調降至年減2.4%。

以今年記憶體漲價前成本結構為基準，DRAM及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合計占筆電整機物料清單（BOM表）成本比重約10%至18%，在連續數季漲價後，預估記憶體占整機BOM表比重進一步擴大至20%以上。

若品牌廠選擇轉嫁成本，預估2026年筆電終端售價將普遍上調5%至20％，對需求形成實質壓力。

2026年PC漲價勢在必行。戴爾（Dell）指出，將著手調整產品配置和組合，並考慮所有方案，包括重新定價部分產品。惠普（HP）也直言，公司會在必要的時候調高價格。華碩共同執行長胡書賓坦言，公司除了調整產品組合外，「也會在適度狀況下，調整產品價格。」

此外，宏碁、華碩已先備妥安全庫存，截至今年第3季底，華碩總計有四個月安全庫存應對，宏碁庫存也備到明年第1季底。

智慧手機同樣是記憶體漲價重災區。根據市調機構IDC最新報告，明年因記憶體缺貨，手機市況恐再度轉弱，且對價格敏感度較高的中低階非蘋手機衝擊最大，整體出貨量預估年減0.9%，降至11.37億支。

IDC報告指出，明年手機出貨動能減弱，主因記憶體成本壓力與缺料所致，儘管出貨量恐小幅衰退，但因成本增加，因此手機平均售價（ASP）將漲至465美元，推升全球智慧手機銷售總額攀升至5789億美元，創歷史新高。

據了解，記憶體零組件占智慧手機成本約15%至18%，僅居螢幕與核心處理器之後，記憶體大漲價，智慧手機終端售價可能必須調漲5%至10%。

IDC分析，在記憶體供給短缺且飆漲下，品牌業者不得不調整產品組合，推出高毛利率、單價更高的機種，藉此消化成本，並維持獲利能力，明年手機產業將面臨「量縮價漲」。

網通業者表示，目前網通設備使用的記憶體以利基型的DDR3、DDR4規格為主，容量多為2G、4G等低容量。消費性網通產品單價都不高，如果以企業用設備來看，交換器或無線網路占整體BOM表成本約8%至10%。

網通業者認為，記憶體缺貨及漲價從今年第2季已開始因應，但整體產業鏈供需問題，短時間很難扭轉。上半年網通廠陸續預先備貨以及跟客戶洽談成本分攤或轉嫁等，其中，已經接案的電信標案較難改變報價，但新標案都將納入記憶體成本及缺貨影響。

