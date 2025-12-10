我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

歐盟再度放寬永續法規門檻 多數企業可望豁免

編譯湯淑君／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

歐盟9日與歐洲議會達成初步協議，同意刪砍對企業的環保、社會與治理（ESG）要求，顯示歐盟以促進貿易與競爭力的名義，大幅縮減永續計畫企圖心。

歐盟成員國與歐洲議會代表同意，將縮減企業永續報告指令（CSRD）規定，好讓原本受制於此規定的逾八成企業可免遵循規定。雙方也就歐盟ESG相關標準的要求達成協議，與上月敲定的刪砍措施大致相同。

這些改變正值歐洲費力讓經濟重上軌道。能源支出自2020年以來已大漲約60%，加重歐洲家庭與企業的負擔。在那種環境下，來自歐盟境內與境外的壓力日增，強勢的利益遊說團體施壓鬆綁規定，迫使歐盟縮減ESG框架。

決策官員於是展開一系列法規刪砍，瞄準企業永續性盡職調查指令（CSDDD）和CSRD，力圖促使規定放寬。這些指令是歐盟轉型至綠色經濟，並維護供應鏈各環節人權整體計畫的一環。

跨國企業痛批相關規定的「治外法權」部分，那些規定要求在歐盟做生意的非歐盟企業，也必須遵守規定。

美國能源巨頭埃克森美孚發言人表示，即使同意大幅放寬CSDDD，企業仍擔心布魯塞爾當局撈過界，管起美企在全球的營運，「這完全令人無法接受」。

歐盟 供應鏈

上一則

智譜「掀桌」開源旗下模型AutoGLM 引爆AI入口大戰

下一則

Google涉用網路內容訓練AI 歐盟再啟動反壟斷調查

延伸閱讀

歐盟理事會與歐洲議會達協議 將放寬2項企業永續法規

歐盟理事會與歐洲議會達協議 將放寬2項企業永續法規
中國出口強彈 今年GDP仍有望保五

中國出口強彈 今年GDP仍有望保五
不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水
X遭罰1.4億 馬斯克回擊「歐盟應被廢除」 美副卿也說重話

X遭罰1.4億 馬斯克回擊「歐盟應被廢除」 美副卿也說重話

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元