日債殖利率寫18年高點 升息陷兩難

快訊

編譯季晶晶／綜合報導
日債殖利率走勢 資料來源：彭博資訊
日本10年期公債殖利率4日飆升至2007年以來最高水準，日本央行12月是否要升息陷入了兩難境地：升息恐推高政府巨額債務的融資成本並加劇債市波動，但若維持利率不變甚至放寬政策以支持經濟，則可能令已高於目標的通膨進一步升溫。

日本10年期公債殖利率早盤升至1.91%，逼近可能觸發國內銀行調整購債策略的門檻；30年期殖利率創下3.44%新高；對利率敏感的2年期殖利率也升至1.01%，為17年高點。

殖利率全面上揚，反映市場正迅速重估利率前景，也意味政府舉債成本上升，將對本已脆弱的財政形成更大壓力。國際貨幣基金（IMF）的數據顯示，日本政府債務占國內生產總值（GDP）的比率約230%，居全球之首。

日本銀行（央行）預定18-19日召開決策會議，若要升息，剛好處於敏感的時機點，因為首相高市早苗提出規模達1,350億美元的財政刺激方案，為疫情以來最大。此舉將增加公債供給，而在通膨已連續43個月高於央行2%目標的背景下，市場對財政可持續性的疑慮不斷加深。

同日，央行總裁植田和男坦言，由於難以精確估算中性利率，利率最終應升至何種水準存在不確定性。

植田和男指出，目前估計的中性利率區間落在1%至2.5%之間，是「僅能給出相當寬廣估計區間的概念」。他說，央行正持續努力縮窄該區間，未來若取得明確成果將對外公布，但在那之前，「對於利率應調升至何種程度並無把握」。

植田本周稍早已暗示，日銀可能在12月政策會議上將政策利率從現行的0.5%上調至0.75%。

市場目前預期12月升息的機率約為80%，部分投資者關注政府態度是否成為變數。熟悉政府內部討論的消息人士透露，當局立場是央行可「自行斟酌」升息時機。

瑞穗證券策略師大森翔央輝指出，此輪日債拋售的外溢效應可能較以往更為顯著，甚至牽動全球利率走向。隨著日美利差持續收窄，長期依賴日圓低利資金的套利交易結構可能逐步鬆動，從而引發國際資金流向與資產價格的重新配置。

不過，由於市場押注日本物價將持續上漲，這種預期壓低了經通膨調整後的債券殖利率，進而削弱支撐日圓的能力。

SMBC日興證券首席外匯及外國債券策略師野地慎表示：「通膨預期上升的情況下，日本央行升息不會推升實際利率，因此無法成為支撐日圓的因素。」

