服務業成長強勁 歐元區11月綜合PMI連6升

最新調查顯示，歐元區11月商業活動擴張速度是兩年半來最快，服務業成長強勁，抵銷製造業表現疲弱的影響，可能強化歐洲央行 （ECB）下周決議利率 按兵不動的理由。

標普全球（S&P Global）彙編的漢堡商業銀行（HCOB）歐元區11月綜合採購經理人指數（PMI）為52.8，高於10月的52.5，連續第6個月上升，站上兩年半來最高水準。PMI高於50代表商業活動成長，低於50意味萎縮。

歐元區上月服務業PMI攀升0.6至53.6，也創2023年5月以來新高，新業務量成長速度是18個月以來最快。製造業則浮現艱困跡象，工廠生產成長降至9個月低點，新訂單也小幅下降。

HCOB首席經濟學家德拉魯比亞（Cyrus de la Rubia）說：「歐元區服務業持續浮現明確復甦跡象，服務業表現強勁甚至足以抵銷製造業疲弱的影響，意味歐元區11月經濟產出成長速度略高於前月。」

歐元區11月就業持續成長，但創造就業的速度下降至僅小幅成長，服務業延續招募動能，製造業者裁員 速度則寫下4月以來最快；企業信心微幅改善，但仍低於長期平均值，暗示業者仍對未來情勢持謹慎態度。