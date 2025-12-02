我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

咬破會流心 好市多這款冷凍巧克力球新上架就被瘋搶

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

美調降韓關稅至15% 溯及11/1生效

編譯季晶晶／綜合報導

美國商務部長盧特尼克1日證實，因南韓已在國會提出法案，以履行對美國3500億美元的戰略投資承諾，美韓貿易協議完整益處得以解鎖，汽車等南韓輸美商品一般性關稅稅率將降至15%，且追溯自11月1日生效。

盧特尼克在社群媒體X平台的聲明也說，美國將調降南韓輸美飛機零件關稅，且讓南韓與日本、歐盟同樣享有對等關稅稅率不疊加。他說，韓方對美投資承諾加強雙方經濟夥伴關係、國內就業和產業，感謝兩國之間深厚信任。

美方對關稅問題的證實，也大幅緩解南韓汽車製造商出口到美國市場的不確定性，現代汽車股價2日收盤應聲大漲4.7%至26.75萬韓元，起亞也漲4.4%到11.7萬韓元。在汽車和半導體等類股帶動下，南韓股市大盤指數Kospi收盤大漲1.9%，是當日表現最強勁亞股。

美韓協議也另規定，若美以國安為由，對輸美半導體、藥品等開徵關稅，南韓面臨稅率也將以15%為限，使其與日本、台灣等亞洲重要競爭對手有平等立足點。

美韓11月14日已整理兩國協議內容，並公布共同事實清單，協議核心內容包括以韓方投資為條件，美國下調對南韓汽車等商品關稅，並支持或批准南韓鈾濃縮、用過核燃料再處理與核動力潛艦。

韓聯社2日報導，南韓外交部第一次官朴潤柱與美國副國務卿藍道當天在華府舉行高層會談，討論該清單履行問題，但韓方著重核潛艦等議題，美方更著重韓方投資，論調出現差異。該報導說，若雙方關注點不同，各項議題推進速度可能出現差異。

南韓外交部新聞稿說，兩人同意為了迅速且確實執行核能、造船、核潛艦等主要領域後續措施，會盡快啟動各領域實務協議機制。朴潤柱特別要求，應盡快啟動美韓間針對南韓民間鈾濃縮及「用過核燃料」再處理的協議程序。兩人也同意共同努力，以使兩國展開核潛艦及造船合作相關協議。

南韓 關稅 日本

上一則

Nvidia推AR1模型 自駕車「有常識」辨別路況

下一則

三星「三折機」突襲搶市 定價2450美元

延伸閱讀

前英特爾CEO的晶片新創 獲美商務部投1.5億美元相挺 攻關鍵EUV技術

前英特爾CEO的晶片新創 獲美商務部投1.5億美元相挺 攻關鍵EUV技術
美降南韓關稅至15% 川普協議全面生效 半導體關稅封頂15%

美降南韓關稅至15% 川普協議全面生效 半導體關稅封頂15%
娛樂／「修女對抗梵蒂岡」揭性侵掩飾黑幕

娛樂／「修女對抗梵蒂岡」揭性侵掩飾黑幕
美商務部長：Nvidia先進AI晶片輸中 川普正在權衡

美商務部長：Nvidia先進AI晶片輸中 川普正在權衡

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法