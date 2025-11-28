德銀預測金價繼續漲 明年逼近5000美元

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
德意志銀行預測金價2026年可能漲至每英兩5000美元、2027年突破該關卡。(路透)
德意志銀行預測，黃金價格可能在2026年逼近每英兩5000美元，並於2027年突破該關卡。

德意志銀行分析師Michael Hsueh指出，市場已完成倉位清算，各國央行的購金需求將持續不墜，如果再加上黃金ETF需求回升，2026年金價有望攀升至4950美元，遠高於目前報價4144.5美元。

此前，高盛已將2026年12月的金價預測，從每英兩4300美元一口氣拉高到4900美元。

Hsueh周三發布的報告中，將明年平均金價預估從4000美元調高到4450美元，並預測2027年均價將達5.150美元。儘管金價從10月高點回調約10%，但目前已收復半數跌幅。

Hsueh指出，「黃金正突破歷史常規」，今（2025）年的價格波動區間創1980年以來最大，當時市場對通膨、法幣貶值以及全球債務螺旋的擔憂曾推動金價屢創新高，而本輪漲勢並非單純由美元貶值所驅動。

展望明年，Hsueh預期各國央行「官方」與「剛性」需求將推升金價。全球央行第3季購金量達220噸，創史上第三高，顯著高於第2季購金量，僅管金價已在高點。

歷經四年贖回潮後，黃金ETF在2025年重現資金流入。Hsueh由近前淨買賣的每日微幅波動判斷，近期獲利了結潮可能已近尾聲，金價有機會穩守3900美元的支撐位。

他還發現，黃金ETF資金流量在很大程度上由價格走勢決定，同時指出年初通常是黃金季節性表現最強勁的時期。

根據前九個月的數據推算，他預估2025年全年黃金礦產量為3693噸，對高價的反應相當有限。他建模顯示2026年供應量將達3715噸，意味需求很可能持續領先供應。

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10

超人氣

