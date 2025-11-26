囤幣財務操作模式崩塌？囤幣公司股價慘跌甚於比特幣頹勢

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
大量囤積加密幣的業者為了支撑自家不斷探底的股價，也紛紛拋售手上的加密幣。（路透）
大量囤積加密幣的業者為了支撑自家不斷探底的股價，也紛紛拋售手上的加密幣。（路透）

加密幣市值暴跌逾 1 兆美元，把這種數位當做資產來操作的經營模式也迅速退燒，大量囤積加密幣的業者為了支撐自家不斷探底的股價，也紛紛拋售手上的加密幣。

由塞勒（Michael Saylor）領軍、擁有全球最多比特幣部位的 Strategy 公司（原名MicroStrategy），過去三個月股價暴跌 50%，一大票跟風的「囤幣公司」也一道下挫。

據業界資料平台 The Block 統計，這些靠發債和股票來買進加密幣的企業，自 7 月市值觸及 1,760 億美元高點後，已蒸發掉大約 770 億美元的市值。

如今Strategy市值甚至低於所持有的比特幣部位，投資人開始擔心，這種仰賴加密幣漲勢，並透過大量增資和舉債來擴大部位的商業模式，恐怕已開始崩塌。

加密幣數據公司 Kaiko 資深研究員麥卡錫（Adam Morgan McCarthy）說：「這些公司接下來恐怕會大賣資產，只會愈來愈糟。」他指出，「這是一個惡性循環。一旦價格開始崩跌，就是誰跌得快、誰跌得深的比賽。」

日本持有比特幣部位最大的公司 Metaplanet，自 6 月高點以來股價已暴跌 80%。該公司周二以手中比特幣作為抵押，籌得 1.3 億美元貸款，表示資金將部分用於實施庫藏股。英國最大比特幣買家 The Smarter Web Company 今年股價也大跌 44%，如今市值僅約 1.32 億英鎊，但手上持有的比特幣市值卻高達約 2.32 億美元。

北卡羅來納州持有乙太幣的 FG Nexus 最近拋售約 4,150 萬美元的代幣，收益將用來買回自家股票。該公司市值約 1.04 億美元，但手上持有的加密幣市值卻有 1.16 億美元。

同樣位於佛州、原本從事生命科學後轉型成乙太幣買家的 ETHZilla，最近也出售約 4,000 萬美元的代幣，同樣用於實施庫藏股。

法國半導體公司 Sequans Communications 本月則為了償債，出售約 1 億美元的比特幣，可見舉債買加密幣的模式如今已讓有的公司難以為繼。Sequans 市值僅 8,700 萬美元，但手上持有的比特幣市值卻有1.98 億美元。

但Strategy 反其道而行，隨著比特幣價格從一個月前的 11.5 萬美元跌到 8.7 萬美元，反而加碼買進更多比特幣。該公司另面臨可能被剔除出主要指數的命運，股價恐承受更沉重的賣壓。

不過，塞勒對外界疑慮絲毫不以為意。他本周表示，波動本來就是比特幣之父中本聰留給死忠者的「禮物」。

日銀暗示最快12月升息 鷹派訊號轉強 匯率壓力成關鍵變數

AI投資泡沫蠢蠢欲爆 亞洲台韓大廠最敏感？盯Nvidia不如盯台積電

加密貨幣市值 6周蒸發1兆元

追隨川普家族投資加密幣慘賠 冠名川普迷因幣市值跌1/4

新疆等地電力過剩 中國比特幣挖礦潮再起支撐價格走揚

AI泡沫何時爆？緊盯比特幣這個預警指標 最近超靈驗

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

