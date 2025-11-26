囤幣財務操作模式崩塌？囤幣公司股價慘跌甚於比特幣頹勢

大量囤積加密幣的業者為了支撑自家不斷探底的股價，也紛紛拋售手上的加密幣。（路透）

加密幣市值暴跌逾 1 兆美元，把這種數位當做資產來操作的經營模式也迅速退燒，大量囤積加密幣的業者為了支撐自家不斷探底的股價，也紛紛拋售手上的加密幣。

由塞勒（Michael Saylor）領軍、擁有全球最多比特幣 部位的 Strategy 公司（原名MicroStrategy），過去三個月股價暴跌 50%，一大票跟風的「囤幣公司」也一道下挫。

據業界資料平台 The Block 統計，這些靠發債和股票來買進加密幣的企業，自 7 月市值觸及 1,760 億美元高點後，已蒸發掉大約 770 億美元的市值。

如今Strategy市值甚至低於所持有的比特幣部位，投資人開始擔心，這種仰賴加密幣漲勢，並透過大量增資和舉債來擴大部位的商業模式，恐怕已開始崩塌。

加密幣數據公司 Kaiko 資深研究員麥卡錫（Adam Morgan McCarthy）說：「這些公司接下來恐怕會大賣資產，只會愈來愈糟。」他指出，「這是一個惡性循環。一旦價格開始崩跌，就是誰跌得快、誰跌得深的比賽。」

日本持有比特幣部位最大的公司 Metaplanet，自 6 月高點以來股價已暴跌 80%。該公司周二以手中比特幣作為抵押，籌得 1.3 億美元貸款，表示資金將部分用於實施庫藏股。英國最大比特幣買家 The Smarter Web Company 今年股價也大跌 44%，如今市值僅約 1.32 億英鎊，但手上持有的比特幣市值卻高達約 2.32 億美元。

北卡羅來納州 持有乙太幣 的 FG Nexus 最近拋售約 4,150 萬美元的代幣，收益將用來買回自家股票。該公司市值約 1.04 億美元，但手上持有的加密幣市值卻有 1.16 億美元。

同樣位於佛州、原本從事生命科學後轉型成乙太幣買家的 ETHZilla，最近也出售約 4,000 萬美元的代幣，同樣用於實施庫藏股。

法國半導體公司 Sequans Communications 本月則為了償債，出售約 1 億美元的比特幣，可見舉債買加密幣的模式如今已讓有的公司難以為繼。Sequans 市值僅 8,700 萬美元，但手上持有的比特幣市值卻有1.98 億美元。

但Strategy 反其道而行，隨著比特幣價格從一個月前的 11.5 萬美元跌到 8.7 萬美元，反而加碼買進更多比特幣。該公司另面臨可能被剔除出主要指數的命運，股價恐承受更沉重的賣壓。

不過，塞勒對外界疑慮絲毫不以為意。他本周表示，波動本來就是比特幣之父中本聰留給死忠者的「禮物」。