彭博：中租辜仲立豪擲至少1億美元卡位 重金布局AI私募信貸基金

編譯葉亭均／綜合外電
中租企業總裁辜仲立傳出承諾對本月新啟動、押注AI領域的兩檔基金投資至少1億美元，做為錨定投資者。（記者曾原信／攝影）
中租控股大股東、中租企業總裁辜仲立傳出正加入全球富豪加碼AI投資的行列，已承諾對本月新啟動的兩檔基金投資至少1億美元，做為錨定投資者。這兩檔基金將投資於AI基礎設施公司，包括與輝達（Nvidia）合作的企業。

彭博資訊在見到相關文件後，同時引述一位知情人士的說法報導上述消息。消息人士表示，這兩支基金由辜家資產支援的融資事業中租控股以及Jasper Lau成立的Era所管理，目標是向其他超高淨值人士與機構籌資15億美元。知情人士要求不具名，因為細節保密。

Era的發言人不願置評，而辜仲立的發言人則證實他擔任錨定投資者的角色，但未透露投資額。根據彭博億萬富豪指數，辜家是台灣最富有的家族之一，家族兩大支系合計淨資產至少70億美元

辜仲立是辜家第四代，持有中租超過4億美元股份。他加入波灣主權基金、矽谷大公司及其他億萬富豪行列，押注包括資料中心、繪圖處理器（GPU）在內的AI基礎設施。

彭博指出，辜家的事業帝國可追溯至1895年，已成為亞洲最具影響力家族之一。辜家最初以鹽、糖等商品貿易起家，後逐步擴展至房地產、工業與金融領域，包括持有中信金控與凱基金控的股份。

消息人士說，中租與辜仲立各自承諾至少5,000萬美元投入上述的中租基金，該基金主要針對AI基礎設施公司的私募信貸配置，不過，計畫尚未定案，這位富豪可能還會投入更多資金。

辜仲立也承諾投入5,000萬美元給Era基金，根據彭博看到的文件，該基金將尋求收購AI基礎設施企業的股權，這項交易是由辜家的家族辦公室安排。Era基金由現年30歲、在美國的Jasper Lau所管理，

他在2022年創立公司，先前也曾創辦另一家由全球超富豪支持的資產管理公司。知情人士指出，Jasper Lau也協助管理辜仲立的部分投資。

文件顯示，Era基金的投資標的，包括協助加速繪圖處理的公司，以及採用輝達技術的企業。輝達發言人拒絕置評。

