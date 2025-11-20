COP30直擊／彭啓明訪南美幕後 台灣與巴拉圭碳權合作鎖定農業領域

環境部長彭啓明近日訪問友邦巴拉圭。（取材自巴拉圭環境部臉書）

台灣上月與巴拉圭簽訂合作備忘錄，是台灣第一個基於巴黎協定的碳權合作，本周在聯合國氣候峰會 （COP30）上，台灣工研院與巴拉圭環境發展部一起召開周邊會議，雙方碳權合作有進一步明朗趨勢，據熟知內情的台灣人士，以及巴拉圭相關部門透露，農業碳權專案最有合作機會和空間。

據巴國環境與永續發展部發布消息，環境部長彭啓明本周訪問巴拉圭，參觀森林保育、生物多樣性等內容，也訪問了部長巴雷托，雙方承諾為氣候行動、循環經濟、碳市場和環境保護而努力；2025至2026年合作路線圖包括：數位碳信用登記、森林復育項目、減排、廢棄物和化學物質技術合作。

據了解，彭啓明上周搭機抵達南美洲後，先走訪氣候峰會主辦國巴西，但全程保持低調，也未出席在貝倫舉辦的外交餐敘，他接著前往巴拉圭訪問才返回台灣。直到本周巴國環境部在臉書發文，彭啓明訪問南美洲一事才曝光。

去年COP29成功通過巴黎協定第6條，讓全球碳權合作和交易朝建立統一規範邁進，今年峰會討論氣氛延續。台灣在上月與巴拉圭簽署在巴黎協定下的合作備忘錄，內容涵蓋碳權專案，知情台灣人士說，出身業界的環境部長彭啓明積極推動此事，但其他政府部門態度相對保守，目前兩國在碳權交易上的合作方式應會與農業相關。

知情人士說：「以目前趨勢一定是以自然為本的解方（Nature-based solutions），要跟食安、土壤保存有關，這是台灣強項，也是國內比較能接受的。」

該人士雖未說明細節，但推測可能循過往模式，台灣派出農業技術團到友邦協助農業專案，友邦再為相關專案創造碳權，並開展後續碳權交易，不過碳權不會全數賣給台灣，巴拉圭將保留3%到10%的碳權。另外據了解，電動巴士、植林等碳權示範計畫也都已陸續啟動。

對於台巴的碳權合作領域，熟悉碳市場的德國展望氣候組織共同創辦人米凱洛瓦在峰會上建議台灣，可優先考慮垃圾掩埋氣體減排，因為這已是巴黎協定6.4條下首個批准的方法論；另一潛力領域便是農業，巴拉圭是農業經濟體，包括改善飼料配方、廢棄物厭氧消化等都是減少甲烷排放的可發展領域。台灣也應避免在其他國家已投入大量資源的領域上競爭，例如新加坡 與巴拉圭已有林業碳權專案合作。

米凱洛瓦說，過去30年國際碳市場像「雲霄飛車之旅」，在經歷兩次嚴重的信任危機和價格崩盤後，正因確立巴黎協定第6條迎來第三波上漲動能，例如歐盟 終於結束長達15年的抵制，表態願意購買第6條下的碳信用額度，印度和日本也在經過多年談判後，簽訂基於聯合碳信用機制（JCM）的合作備忘錄。

隨著巴黎協定第6條機制逐漸明朗，米凱洛瓦建議，台灣和巴拉圭的合作可參考新加坡，雖接受自願性碳市場（VCM）額度，但要對其背後的方法學進行獨立、嚴格的篩選和監管，「長遠來看，專注於巴黎協定6.4條（碳信用機制）才能確保專案具有最高可信度」。