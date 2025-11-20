我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

美國對沙國晶片開綠燈 或助攻Nvidia、超微做大商機

編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

在沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼訪美、並與美國總統川普會晤之際，知情人士透露，美國計畫首度批准出售先進AI晶片給沙國AI企業Humain。

法人看好，這將有助兩大AI晶片商Nvidia輝達（另稱英偉達）、超微做大沙國商機，主力晶片代工廠台積電成為大贏家，並引爆沙國新一波AI基建潮，帶旺在沙國布局多時的鴻海、緯穎等伺服器組裝廠。

法人指出，台積電通吃輝達與超微AI晶片代工訂單；至於Humain董事長就是賓沙爾曼，該公司六個月前川普訪問沙國時亮相，由沙國規模1兆美元的公共投資基金（PIF）成立，而鴻海集團之前攜手RIF合資成立沙國電動車品牌Ceer，雙方合作可望擴大到AI伺服器，緯穎則透過雲端服務供應商（CSP）出貨到中東市場，同步沾光。

賓沙爾曼在白宮會晤川普時，強調AI對沙國發展的重要性，表示沙國對「獨特運算能力」有巨大的需求，「我們短期內將在半導體花費約500億美元」。

若美國核准把先進AI晶片出口給沙國，將為輝達、超微等大型晶片業者打開中東市場。Humain執行長阿敏（Tareq Amin）上月曾說，該公司計畫2030年前部署多達40萬組AI晶片。

彭博資訊報導，美國與沙國最快本周敲定更廣泛的AI協議。川普18日在白宮會見賓沙爾曼時說，「我們正在推動」，可能涉及「特定（數量）水準的晶片」。知情人士透露，美方將批准的晶片數量預料將是「數以萬計」，但未說明細節。

知情人士說，根據協議，美方也將「積極審核」沙國申請、並經雙方議定數量的AI晶片出口申請。沙國2023年來若要進口這類晶片，都須獲得美國許可。

在川普與賓沙爾曼會面後，美國財政部長貝森特接受福斯新聞訪談時，也對這項晶片協議提出暗示，「我們將讓他們與美國最大的科技公司合作。接著也有一家沙國新創公司將獲得較少量的晶片供應，並以此為基礎擴展」。貝森特未指名是哪家公司。

對於相關消息，負責半導體出口管制的美國商務部工業與安全局拒絕置評，Humain也不願回應。

綜合媒體報導，這項協議是美沙兩國協商好幾個月的成果，主因為華府擔心出口晶片到沙國，最終可能有利中國。為平息美方疑慮，沙國也公開表態，新AI投資基金的負責人去年表示，如果美國要求，沙國願意撤出在中國的投資。阿敏上月說，Humain已承諾不購買華為設備。

美國在2022年限制AI晶片出口至中國，2023年將限制擴大至約40個可能成為北京繞道取得晶片的國家，包括沙國。川普維持這些限制措施，同時推動涉及大量晶片銷售的大型中東AI合作案，沙國則以承諾對美國投資數千億美元為談判籌碼。

AI 川普 輝達

上一則

外國持有美債下滑 9月降至9.25兆美元 半年首見

下一則

Google最強AI Gemini 3可讀懂空氣 聊天機器人晉升為數位同事

延伸閱讀

川普簽署艾普斯坦案 司法部30天內須全數公開「獄中死因或見光」

川普簽署艾普斯坦案 司法部30天內須全數公開「獄中死因或見光」
憂物價與美中貿易休戰被打亂 路透：半導體關稅可能緩徵

憂物價與美中貿易休戰被打亂 路透：半導體關稅可能緩徵
再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣
路透：川普可能推遲開徵半導體關稅 避免美中貿易戰升級

路透：川普可能推遲開徵半導體關稅 避免美中貿易戰升級

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」