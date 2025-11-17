我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

高盛要賣漢堡了？傳豪砸700億日圓收購日本漢堡王 拚展店至600家

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
高盛集團傳出考慮收購日本漢堡王的業務。圖為東京一家漢堡王的資料照片。（路透）
高盛集團傳出考慮收購日本漢堡王的業務。圖為東京一家漢堡王的資料照片。（路透）

高盛集團傳出已取得獨家權利，與港資私募基金Affinity Equity Partners洽談收購日本漢堡王的業務。

根據日媒報導，這筆交易預期價值約700億日圓（約4.52億美元）。高盛計畫收購目前在日本經營約310家門市的BK Japan控股公司。該公司總部位於東京，2024會計年度營收為322億日圓，較前一年成長29%。

BK Japan目標是在2028年底前將日本漢堡王的分店數擴增至600家。在2019年，日本漢堡王僅有77家，如今已擴張至約310家，成長約四倍。高盛計畫利用該公司在餐飲服務產業的投資經驗與專業，支持日本漢堡王的擴張。

漢堡王在日本的發展狀況一直起起落落。該品牌於1990年代首度進軍日本，但因業績不佳，在2001年退出日本市場。

接著在2007年，漢堡王透過由南韓樂天集團與日本Revamp主導的加盟模式重新返回日本市場，然而又在2010年將經營權移交給樂天旗下子公司Lotteria。不過，由於業務仍持續低迷，促使Affinity Equity Partners在2017年收購其日本漢堡王業務。

日本 漢堡王 高盛

上一則

美陷「數據迷霧」… Fed下月降息機率 市場估降至44%

延伸閱讀

中官媒：日若武力介入台海 恐全國淪為戰場

中官媒：日若武力介入台海 恐全國淪為戰場
「臉被咬了」 日本8旬獵人遇熊襲 負傷擊斃1.5米母熊

「臉被咬了」 日本8旬獵人遇熊襲 負傷擊斃1.5米母熊
日官員今赴中協商「台灣有事」北京20年首次再延發表中日民意調查

日官員今赴中協商「台灣有事」北京20年首次再延發表中日民意調查
美駐日大使再發文 強調美日同盟堅定維護台海和平穩定

美駐日大使再發文 強調美日同盟堅定維護台海和平穩定

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
總統川普計劃推出50年期房貸。（美聯社）

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

2025-11-10 07:10

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉